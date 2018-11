Hoteltjek: Sjældent er noget billigt i Norge, men her er der faktisk 'value for money' Hotel Havnekontoret kalder sig en udvidet B&B, for ud over en stor morgenbuffet er også aftensmad inkluderet i prisen.

Hotel Havnekontoret i den norske fjordby Bergen residerer på havnepromenaden, kaldet Bryggen, med gamle skæve træhuse og smågyder, belagt med brosten og storytelling om byens fortid.

REJSEDEKLARATION

Politikens rejse og ophold var betalt af Visit Norway. Turistbureauet har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold. Og skønt ’billigt’ ikke er et begreb, der kan hæftes på ret meget i Norge, er hotellet god ’value for money’ på denne fine adresse, eftersom værelsesprisen inkluderer halvpension eller endda helpension light, hvis man er frisk på at kalde en stak varme hjertevafler sen frokost. Beliggenhed: Bergen har op til flere havne og sejlermiljø i massevis. Lige foran Hotel Havnekontoret, der hører under Clarion Collection, lægger turbådene til, og man kan være heldig at opleve det stolte hvide skoleskib i havnen. Foto: Susser Feit Havmågen byder velkommen – lige uden for vinduet på hotellets femte sal. Havmågen byder velkommen – lige uden for vinduet på hotellets femte sal. Foto: Susser Feit Her er torvehal, lørdagsmarked og de farveglade handels- og pakhuse, der er på Unesco’s Verdensarvliste. Her for enden af Bryggen, som striben altså hedder, ligger hotellet: Standardværelserne vender mod gården, mens superior- og de luxe-værelser har udsigt til enten by, baggård, Bryggen eller vandet. Så det er en god idé at se et par værelser, inden man vælger, hvis udsigten er vigtig. Fakta Hotel Clarion Collection Havnekontoret Slottsgaten 1, 5003 Bergen, Norge

www.nordicchoicehotels.no Plus: Vindeltrappen og udsigten fra tårnet Smilende og meget engageret receptionspersonale Sjov autografvæg, skabt af hotellets VIP-gæster Hunde velkomne for 250 norske kr. Minus:

Enkelte værelser har ret små vinduer Hotellet tager ikke mod kontanter Den inderste del af restauranten er lidt mørk Vis mere På femte etage løber en afsats langs vinduerne, hvor en fuldfed måge vralter omkring og banker på vinduet med næbbet. Især hvis man fodrer den. Sådan kan man også komme tæt på de lokale. Indretning: Murstensbygningen er stor, tung og nybarok, så kontrasten er stor, når man træder indenfor: ild i gaskaminen og glad ’rokoko møder Ilva’-stemning med nye tronstolsagtige og pang-lilla møbler i loungeområdet ved receptionen. Foto: Susser Feit Værelser med kulør og personlighed på Havnekontoret. Værelser med kulør og personlighed på Havnekontoret. Foto: Susser Feit I værelserne er stemningen som i hallen med et match af klassisk og hipt. Væggen bag sengen ligner noget fra en dyr modebutik: mørkebrunt fake-slangeskindstapet og fotokunst i rokokoramme i ’sølv’. Sengen er virkelig blød og komfortabel med en fyldig dobbeltdyne. De lyse og lækre badeværelser er i ren stram stil, holdt i hvidt med sandfarvet sten og marmor. På gangene er der London-stemning med sortmalede fyldningsdøre og flot lyssætning. Skibsreder Thorvald Halvorson, der lod bygningen opføre for 100 år siden, havde kontor der, hvor hotellets suite er nu om dage. Heraf navnet. Her kan gæsterne nyde den marmorkamin, som han hentede hjem fra Italien.