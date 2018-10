Weekend i Windhoek: Grillkød er favoritten i hovedstaden med alverdens køkkener og madmarkeder Efter en lang rejse til den tidligere tyske koloni Namibia er nogle dages pause i hovedstaden, Windhoek, en god idé. Her kan du slappe af, nyde god mad og dejlige vine, besøge et par markeder og nyde folkelivet, før du skal ud at udforske resten af landet.

Når du skal på eventyr i verdens ældste ørken eller på safari i Etosha National Park i Namibia, er hovedstaden, Windhoek, et oplagt sted at lade op efter en lang flyvetur, før du skal ud i den overvældende namibiske natur med de store ørkenlandskaber.



Windhoek er nok en af de mest stille hovedstæder i Afrika, men dog en by fyldt med kontraster efter sin fortid som først tysk koloni og efterfølgende mange år under sydafrikansk apartheidstyre. På gaderne hører man engelsk, lokalsproget oshiwambo, afrikaans og tysk. Moderne cafeer og shoppingcentre er placeret på den lange Independence Avenue i centrum, hvor du kan drikke cappuccino og smage på lokalt produceret gourmetis, mens der blot 10 kilometer derfra ligger byområder med blikhuse, de såkaldte shanties.



3 gode råd Taxakørsel. Taxaer fungerer som offentlig transport.De samler løbende passagerer op. Det koster 12 namibiske dollars (5 kroner) per tur for hver person i taxaen, både inden for byens grænser og til townshippen Katutura. Taxaen har ikke et taxaskilt men et stort nummer på siden af bilen. Efter mørkets frembrud. Der er meget stille i byen efter kl. 21. Det er kun taxaerne, der stadig kører rundt. Så tag en taxa til din destination, og vær mindst to sammen. Vand. Du kan drikke vandet fra hanen i Windhoek. Vis mere

Fakta Sådan kommer du dertil Du kan flyve til Windhoeks lufthavn Hosea Kutako International Airport fra København med bl.a. Qatar Airways til 5.500 kr. tur/retur og British Airways 5.700 kr. tur/retur. Lufthavnen ligger cirka 40 km uden for Windhoek, og det koster 150 namibiske dollars (70 kroner) per person for at komme med taxa ind til byen. Valutaen er namibiske dollars (NAD), der er knyttet til sydafrikansk rand. Kursen er 100 NAD = 43,7 kr.

Som dansker kan du opholde dig op til tre måneder gratis i landet på turistvisum. Du kan få et turistvisum, når du ankommer til lufthavnen i Windhoek.

Lejer du bil i Namibia skal du være opmærksom på, at landet har venstrekørsel. Daan Viljoen Game Reserve ligger 24 km fra Windhoek og er et reservat på 42 km2, hvor du kan komme tæt på oksegnuer, giraffer og vildsvin. Desuden er der fra Cramer’s Café dagligt gratis rundvisning i byen.

Windhoek, der betyder ‘vindhjørne’ på afrikaans, har en turbulent historie trods byens forholdsvis unge alder til trods. Stedet begyndte at forme sig som en by i 1840, da en namibisk general bosatte sig i området. Sidenhen kom tyskerne som kolonimagt i slutningen af 1800-tallet og overtog magten over byen og byggede kirker og bygninger i tysk stil. I dag kan man derfor finde gader med navne som Bismarck Street og Mozart Street. Efter Tyskland tabte Første Verdenskrig, røg Namibia ind under det sydafrikanske apartheidstyre, og først i 1990 blev landet uafhængigt. Siden da har hovedstaden blomstret økonomisk, kulturelt og befolkningsmæssigt.



Det kan mærkes i Windhoek, at styret både har været tysk og sydafrikansk, for her er i særdeleshed vestligt. Her er butikker med tyske bøger og madvarer, europæiske spisesteder og store velpolerede biler.

Men de, der oplever, at Namibia og Windhoek er hvidt og for europæisk, skylder også sig selv at se den anden side af byen – og bagsiden af kolonialismen og apartheidtiden – og opleve kulturen og maden de townships, der ligger nord og vest for Windhoek. Her bor størstedelen af byens indbyggere i bydelen, som er et levn fra tiden med apartheid.

Fredag

1Klokken 15: Det nationale kunstgalleri

National Art Gallery er et lille og forholdsvis nyt kunstgalleri, der åbnede dørene i 2000 for at have et samlingssted for namibisk kunst, efter at landet endelig var blevet uafhængigt.

Galleriet har skiftende udstillinger; bl.a. har en amerikansk antropolog besøgt minerne i Namibia og lavet kunst inspireret af sine besøg, og en ung namibisk kunstner fortæller med en udstilling af en stor sandbunke med kunstige kranier historien om et folkemord begået mod to traditionelle stammer, efter af tyskerne havde koloniseret landet for lidt mere end 100 år siden.

National Art Gallery of Namibia, Robert Mugabe Avenue





Foto: Tine Kirkensgaard Mange steder på forretningsstrøget grilles pølser.

Mange steder på forretningsstrøget grilles pølser. Foto: Tine Kirkensgaard

2 Klokken 17: Snack på gaden

Fredag eftermiddag bliver der mange steder i Windhoek stillet midlertidige grillstationer op. Namibierne er vilde med kød, især hvis det har været en tur på grillen, og de elsker at grille og er gode til det.

Flere namibiske stammer har traditionelt holdt kvæg, og derfor er de meget stolte af deres oksekød. Desuden har langt de fleste namibiere, fattig eller rig, adgang til en grill — braai på afrikaans — enten derhjemme eller på et samlingssted i en township. Så når du går forbi en af de mange grill på gaden fredag eftermiddag, skal du smage på det.

Windhoek Central Business District

3 Klokken 18: Drinks i solnedgangen

Windhoek er omringet af et bakket ørkenlandskab, hvilket gør, at byen aften efter aften ved skumringstid omgives af et skær af sart lyserødt lys fra den nedgående sol. Det skal ses. I efteråret (som i Namibia er forår) går solen ned kl. 19-19.30, og først efter solen er forsvundet, begynder den rigtige magi. Jeg oplever det smukke syn fra toppen af Hilton Hotel, og man ikke behøver at være gæst for at benytte hotellets tagterrasse og nyde en drink med den smukke udsigt over bjergene.

Sky bar på Hotel Hilton, Rev Michael Scott Street

4 Klokken 20: Sydafrikansk vin og middag

Stellenbosch er et vinområde i Sydafrika, og restauranten af samme navn i Windhoek har da også et stort udvalg af vine fra Sydafrika. Du kan købe et glas veludvalgt vin for ca. 20 kroner eller købe en flaske hjem til hotellet. Restauranten ligger i bydelen Klein Windhoek i et større kompleks med tre spisesteder, alle under samme ejerskab: Stellenbosch Wine Bar and Bistro, der tilbyder salater, pastaretter og burgere af høj kvalitet. Der er også Market, som har caféretter, og Tasting Room, der er kendt for deres bøffer. Selv om det virker stort, er der hyggelige kroge og en virkelig hyggelig gårdhave med planter omkring.

Stellenbosch Wine Bar and Bistro, 320Sam Nujoma Drive

Lørdag

Foto: Tine Kirkensgaard Kunsthåndværk på Green Market.

Kunsthåndværk på Green Market. Foto: Tine Kirkensgaard

5Klokken 10: Morgenmad på markedet

Skip morgenmaden og tag på økologisk marked i stedet. Hver lørdag formiddag er der marked med med salg af økologiske grøntsager, brød og ost i bydelen Eros.

Feeza Jazz, en kvinde fra Malaysia, har bl.a. en stand her, hvor jeg kan smage friske forårsruller og en lille portion suppe med tofu og rejer. På markedet kan jeg købe et par snacks med til min videre færd, for eksempel en strudel, brød med fyld af græskar og kål fra en kvinde, der dyrker sine grøntsager syd for Kalahari-ørkenen.

Foto: Tine Kirkensgaard Tannery Market er et stort gademadsmarked 20 minutters kørsel fra Windhoek

Tannery Market er et stort gademadsmarked 20 minutters kørsel fra Windhoek Foto: Tine Kirkensgaard

Hvis lørdag en mere er til udskejelse uden for byen, findes Tannery Market 20 minutters køretur nord for Windhoek. Her kan man smage hjemmebagt brød, indonesiske snacks og klassisk oksekød på braai og drikke lækker kaffe. Tannery Market leder tankerne hen på et hedengangent gademadsmarked i København med den store forladte fabrikshal og europaller som simple siddeforanstaltninger udenfor.

Markedet er i sandhed et billede på det 'hvide' Namibia, men det er hyggeligt, og der er god mad til rimelige priser. Man kommer derud med 'formel' taxa ved Dial a Cab eller City Cab, da byens vanlige taxaer sjældent kører så langt ud.



Green Market/Bio Markt, 3 Dr Kenneth David Kaunda Street, hver lørdag kl. 8-12.



Tannery Market, ved Elisenheim Estate, åbent kl. 9 -15.30 to lørdage om måneden.

6 Klokken 13: Et mekka af genbrugsbøger

For omkring 40 år siden åbnede 'Uncle Spike' sin boghandel på hjørnet af Tal og Garten Street. I dag sidder hans søn for det meste bag den lille kasse, men det er kun de to, der arbejder i og driver boghandlen. Og det kan faktisk være svært at finde en nogenlunde boghandel i Windhoek, som ellers bugner af butikker med særligt kristne og tyske bøger.

Foto: Tine Kirkensgaard Man bør give sig god tid i Uncle Spike's, hvor væggene nærmest er tapetseret med bøger.

Man bør give sig god tid i Uncle Spike's, hvor væggene nærmest er tapetseret med bøger. Foto: Tine Kirkensgaard

Uncle Spike’s er et bogmekka. Selve rummet er ikke særlig stort, men rummer mere, end man lige ser ved første øjekast, og ved mit første besøg bruger jeg mindst en time herinde for at studere den enorme samling. Der bliver jævnligt doneret nye bøger, så det er en god idé at besøge boghandelen ad flere omgange. Jeg finder for omkring 70 kroner tre klassikere: 'In Cold Blod' af Truman Capote, 'The Book of Illusions' af Paul Auster og 'The Great Gatsby' af F. Scott Fitzgerald. Hvis du har en bog med på rejsen, kan du også komme ind og bytte den ud med en ny helt uden beregning.

Uncle Spike’s Book Exchange, hjørnet af Garten Street og Tal Street

7Klokken 14: Sen frokost ved det gamle bryggeri

»Har I pommes frites her«, spørger jeg første gang på denne tyskdrevne cafe. Nej, de har kun 'sund' mad, lyder svaret. Nuvel. Cafeen er faktisk et af de få steder i byen, hvor du kan bestille vegetariske retter fra menukortet uden at særbestille en ret 'uden kød'. Jeg smager deres pitabrød med grillet aubergine og får en gigantisk salat ved siden af. Deres salater med kylling eller stegt tofu kan også anbefales. Men det er ikke ligefrem lokalt cuisine, vi taler om her. Det er til gengæld gode og friske råvarer.

Foto: Tine Kirkensgaard Craft Café ligger i Old Breweries, hvor du finder en masse kunsthåndværk butikker.

Craft Café ligger i Old Breweries, hvor du finder en masse kunsthåndværk butikker. Foto: Tine Kirkensgaard

Cafeen har en dejlig terrasse på 1. sal, og indenfor kan jeg kigge på namibiske brugsgenstande og smykker. I resten af Old Breweries-komplekset, som cafeen ligger i, er desuden en række andre butikker med namibisk brugskunst.



Craft Café, Old Breweries Building ved indgangen fra Tal Street