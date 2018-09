En weekend i: Tunis emmer af arabisk kultur tilsat moderne stilarter

3 gode råd

Tag taxa: Det er billigt og nemt. Taxierne skal køre med taxameter, og det gør de fleste. Nogle af de store biler kører længere distancer, f.eks. til Tunis-Sidi Bou Said og har faste priser på turen. Man kan kun betale kontant i taxaerne. I myldretiden (8-9 og 17-19) kan det være umuligt at få en taxi. Få evt. hotellet til at ringe efter en.

Undgå de kolde regnmåneder: I januar og februar kan regnen sile endeløst ned. Små floder strømmer af sted langs kantstenene, og der er koldt og fugtigt alle steder. Fra marts varmer solen igen, og man kan have godt vejr helt hen i december.

Prut om prisen: I de små butikker i medinaen skal man handle om prisen. Virk interesseret i alt muligt andet end det, du gerne vil købe. Spørg henkastet til prisen. Sælger giver en pris, og du stiller omgående varen tilbage og fortsætter med at kigge. Sælger kommer nu med en lavere pris. Du foreslår det halve. Sælger bliver fornærmet. Du går. Sælger kommer efter dig med en lavere pris. Du holder fast i den oprindelige halve pris, måske går du lidt op. Og så når I til enighed. I butikker med skiltet 'fixed prices' kan man ikke handle om prisen.

