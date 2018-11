Interrail stiller krav til omstillingsparatheden Hittet fra 1970'erne og 80'erne, interrail, har fået en renæssance. Tal fra DSB viser, at salget af interrailpas er steget med 31,8 procent blandt unge fra 2015 til 2017. Måske fordi det passer til ungdommens flyvske sind. Måske fordi det er en spontan rejseform, der kan ændre sig undervejs.

Mens solen langsomt stiger op over de københavnske tage, stiger min veninde Maria Camilla Mathiasen og jeg på første tog – et velkendt IC3-tog, som skal sende os af sted på tre ugers interrail i Østeuropa. Først til Hamburg, hvorefter de tyske og til sidst de polske tog må overtage, inden vi ankommer til vores første stop, Krakow.

Fakta Sådan kommer du på interrail i Østeuropa Du kan købe dit interrail pas på DSB’s hjemmeside. Her kan du vælge mellem forskellige pas, der giver forskellige rejsemuligheder. Vi købte et pas, der gav os 10 rejsedage på 1 måned. Nogle tog kræver pladsreservation; den køber man på det nationale togs hjemmeside. Ikke alle tog kræver dog reservation. Det kan undersøges på den gratis Rail Planner-app.

Forventningerne er frihed, spontanitet og mulighed for at opleve en masse lande i et ellers for os uudforsket Østeuropa. Og så er det selvfølgelig et plus, at den med et grønnere miljøstempel end en bil eller et fly passer ind i min RUC-vegetar-miljøbevidste selvforståelse.

Vi har ikke booket andet end vores første tog til og overnatning i Krakow eller for den sags skyld lagt os fast på næste destination. Planen er at rejse derhen, hvor vinden tager os.

Toget bugter sig igennem Danmark, Tyskland og til sidst Polen, og imellem mine lure er alt, hvad jeg ser ud ad vinduet, korn, korn og atter korn, og endelig efter 16 timer, fire skift og et næsten misset tog er vi i Krakow. Togturen har været fin, lidt stressende og lidt lang, men Polens næststørste by er smuk om natten, og alt er godt.

I Krakow drikker vi vodka og møder mennesker. Blandt andet de to danskere Emma Scott og Caroline Skands. De har valgt interrail for at opleve flest mulige lande for færrest mulige penge. Også den anderledes rejsestil tiltrækker dem.

Caroline Skands (til venstre) og Emma Scott (til højre) er begge 22 år og har netop færdiggjort deres bachelorer i biomedicin. Foto: Cecilie Uhre Jørgensen

»Det er en meget fri måde at rejse på, og der er mulighed for at være spontan, hvis man vil ændre sin rute. På den anden side kan turene også være lange og hårde, når man rejser på den måde, som vi gør. Vi har oplevet, at alle pladser har været booket, når vi er sent ude, og så har vi måttet lægge rejsen om. Men for os er det er bare en del af charmen«, siger Caroline Skands.

For Caroline Skands og Emma Scott, der begge er 22 år og netop har færdiggjort deres bachelorer i biomedicin, har noget af det bedste ved rejsen været at møde mange forskellige mennesker på de hostels, der typisk er en del af den billige udgave af interrailoplevelsen.

»Vi boede på et hostel i Prag, hvor vi fik gang i et stort Uno-spil. I starten var vi bare fem, men der gik ikke lang tid, før bordet var fyldt helt op. Derefter endte vi med alle at tage i byen – på en partybåd«, fortæller Emma Scott.

Efter Krakow sætter Emma Scott og Caroline Skands kursen mod Prag og derefter Budapest, Ljubljana og til sidst Split, hvorfra de flyver hjem fra.

Planlægning kan være en fordel

Maria Camilla og jeg overnatter tre nætter i Krakow på hostellet Pink Panther med det pink fællesrum. James, en australsk fyr, der arbejder frivilligt på hostellet, sørger flittigt for, at der er fællesspisning, byture, og at man føler sig som en del af en stor, forskelligfarvet, international familie. Men vi skal videre.

Vi har fundet et nattog til Budapest og booket et par overnatninger på et hostel. Det går langsomt op for os, at rejsen kræver lidt mere planlægning, end vi regnede med, for sengene på de billige og festlige hostels, vi sigter efter, forsvinder hurtigt, og selv om interrailpasset giver os mulighed for at rejse, hvorhen vi vil, skal vi stadig reservere pladsbilletter på mange af togene.

Tilfældigt havner vi i samme togkupe som to danske søstre, Stine og Nanna Skeltved. De har indtil videre rejst en uges tid; de startede i Berlin, rejste over Prag, Warszawa og Krakow, og nu går turen mod Bratislava.

Stine Skeltved (til venstre) og Nanna Skeltved (til højre) er søskende. De er taget på interrail sammen for at opleve en masse lande på kort tid i Østeuropa. Foto: Cecilie Uhre Jørgensen

De er på interrail, fordi Stine Skeltved kedede sig lidt i sit sabbatår, og så har ingen af dem oplevet landene i Østeuropa. Nanna Skeltved tilføjer, at det kun er et plus, at det er mere miljøvenligt end andre rejseformer.

Søstrene rejser mere struktureret og planlagt, end vi gør:

»Vi har planlagt og booket både hostels og togbilletter hjemmefra, fordi vi havde fået at vide, at alt ville være booket i højsæsonen«, siger Stine Skeltved.

Søstrene er indtil videre positivt overraskede, da de begge frygtede, at interrail ville være mindre sikkert end bilferier eller flyveture – specielt om natten.

»Vi har hørt historier om røveri i nattogene, hvis man sidder på sæderne og ikke er i sovekupeerne. Men alle har været så søde«, siger Nanna Skeltved.

Togstationen i Budapest. Her ankommer vi en tidlig morgen. Foto: Cecilie Uhre Jørgensen

Polen bliver til Ungarn, toget bumler af sted, og det føles magisk at ligge og sove, når toget speeder op og ned. Da klokken bliver 6, stiger Stine og Nanna Skeltved af i Bratislava. Vi forsætter mod Budapest.