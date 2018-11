Tobias sejlede et halvt år i Nordatlanten: »Vi har fundet plastik i havet hver dag« 70 procent af alt affald i havet er engangsplastik og tabte fiskeredskaber. Plastikken ryger primært med ud fra turiststrande, når folk efterlader skrald. EU’s ønske om et forbud mod engangsplastik, der skal træde i kraft i 2021, kan stoppe tilvæksten i verdenshavene.

Verdenshavene skal ikke være en stor skraldespand for plastik, og der er brug for at gøre en ekstra indsats for at mindske mængden af plastikaffald i havene.

Fakta Det foreslår EU-Kommissionen Et forbud mod markedsføring af engangsplastik, hvor der findes let tilgængelige alternativer, f.eks. engangsbestik, -tallerkener og -sugerør.

Generelle reduktionsmål for andre engangsplastikprodukter såsom take away-beholdere.

Krav om indsamling af engangsflasker til drikkevarer f.eks. gennem en pantordning. Hertil kommer krav til produktudformning, f.eks. fastgjorte plastiklåg til drikkeflasken.

At visse engangsplastprodukter, herunder vådservietter, bind, tamponer og balloner skal mærkes med information om bl.a. miljøpåvirkning ved henkastning i naturen.

At medlemslandene skal sikre, at der etableres et udvidet producentansvarssystem for producenter af engangsplastikprodukter, som skal afhjælpe oprydningen efter deres produkter. Vis mere

Det var meldingen, da et flertal i EU-Parlamentet i slutningen af oktober stemte for at forbyde en række af de plastikprodukter, som oftest ender i havet og på Europas strande. Det gælder blandt andet engangsplastik som bestik, tallerkener, sugerør og ballonpinde.

Fakta Plastik i verdenshavene Hvert år udledes mindst 8 mio. ton plast i verdenshavene.

Hvert år bliver 136.000 havdyr fanget i fiskene.

Plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter. 100.000 havpattedyr og skildpadder samt 1 mio. havfugle dør årligt på grund af plastforurening.

Fortsætter vores nuværende forbrug og håndtering af plastik, kan 12 mia. ton plastik potentielt havne i naturen i 2050. Kilde: WWF Verdensnaturfonden og World Animal Protection Vis mere

Forslaget mangler endnu at blive behandlet af medlemslandene, før det kan træde i kraft fra 2021.

Fakta Det kan du selv gøre Undgå engangsservice.

Pak en skraldepose i strandtasken, så det er let at tage affaldet med sig.

Brug et lommeaskebæger til cigaretskodder.

Husk, at tyggegummi også er plastikaffald.

Tag det skrald med, du ser på din vej.

Støt f.eks. R en Strand Fanø, Waste Hunt, Miljøkajakken eller Hold Danmark Rent, der organiserer oprydning i naturen. Kilde: WWF Verdensnaturfonden Vis mere

Ifølge EU-Kommissionen er 70 procent af alt affald i havet engangsplastik og efterladte fiskeredskaber. Bare i Europas have og strande ender der omkring 500.000 ton plastik hvert år.



Plastikken ryger primært med ud fra strandene, når folk glemmer skraldet – især ved Middelhavet, hvor over 200 millioner turister hvert år besøger de nærliggende strande.

Foto: H. Glader / Nabu/H. Glader / NABU Plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter. 100.000 havpattedyr og skildpadder samt én million havfugle dør hvert år på grund af plastforurening.

Plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter. 100.000 havpattedyr og skildpadder samt én million havfugle dør hvert år på grund af plastforurening. Foto: H. Glader / Nabu/H. Glader / NABU

Forslaget fra EU vækker stor glæde hos miljøorganisationen WWF Verdensnaturfonden, hvor biolog og plastikekspert Malene Møhl forklarer, at forbuddet vil sikre hele det europæiske havmiljø, da plastikforurening er grænseoverskridende.

»Der er ingen tvivl om, at direktivet vil have en positiv effekt på mængden af plastik i havene. Det vil ikke fjerne plastik i havet, men det vil forebygge, at tilvæksten fortsætter«, siger hun.

En kamp mod plastik

22-årige Tobias Dyøe Madsen har taget kampen op mod plastik i havene. Han har sammen med syv andre unge brugt seks måneder af sit sabbatår i Nordatlanten på sejlbåden ’Y/S Fairwinds’ for at trawle efter mikroplastik.

Deres Arctic Expedition 2018 begyndte på Bahamas, og siden har de sejlet til Bermuda, Canada, rundt om den canadiske ø Newfoundland, Grønland, Island, Færøerne, Shetlandsøerne og sluttede i september i norske Stavanger.

Foto: S/Y Fairwinds Med en specialdesignet trawl har Tobias Dyøe Madsen og holdet indsamlet plastik fra havet, mens de sejlede.

Med en specialdesignet trawl har Tobias Dyøe Madsen og holdet indsamlet plastik fra havet, mens de sejlede. Foto: S/Y Fairwinds

Nordatlanten ses sammen med Sydatlanten, det nordlige og sydlige Stillehav og Det Indiske Ocean som de fem plastiksupper i verden, hvor store mængder af plastik samler sig. Det plast, der udledes fra Danmark, ender i Nordatlanten sammen med en stor del af plastikken fra Europa. Tilsammen udgør de fem plastiksupper et område på størrelse med Afrika.

Med et specialdesignet trawl har Tobias Dyøe Madsen med sit hold indsamlet plastik fra havet, mens de sejlede. De indsamlede prøver gives til analyse hos den norske virksomhed Norner, der er forløber inden for miljø og bæredygtighed, og som blandt andet rådgiver i forskellige plasttyper og deres formål.

»Norner vil klarlægge, hvilke industrier der efterlader mikroplast. For eksempel har vi fundet betydelige mængder plast fra, hvad vi mener er fiskeriindustrien i form af fiskenet«, siger Tobias Dyøe Madsen.

Fandt mikroplast hver dag

Hvor meget plastik de har indsamlet på ekspeditionen, kan Tobias Dyøe Madsen ikke give et præcist svar på, men han fortæller, at de har trawlet hele vejen, når vejr- og søforholdene tillod det.

»Vi er meget overraskede over at finde mikroplast i havet hver eneste dag. Vi har oplevet flere gange at have opsamlet over 70 stykker plastik på blot et par timer«

»Formålet var ikke at tømme havene for plastik, men at klarlægge, hvilke typer plast der findes i havet«, siger han.

Foto: S/Y Fairwinds Alt under fem millimeter kan betegnes som mikroplastik. Nedbrudte plastprodukter er en væsentlig faktor, men også mikroplast, der tilsættes tandpasta, skrubbecreme og maling, spiller en rolle.

Alt under fem millimeter kan betegnes som mikroplastik. Nedbrudte plastprodukter er en væsentlig faktor, men også mikroplast, der tilsættes tandpasta, skrubbecreme og maling, spiller en rolle. Foto: S/Y Fairwinds

Han forklarer, at netop i Nordatlanten har et nyere studie vist, at der kan findes plastik i 73 procent af alle dybhavsfisk.



»Mikroplastikken var overalt – i Grønland fandt vi betydelige mængder, og selv i de fisk, vi fangede, var der plastik«, siger han.

Vælg træ, pap og papir

Ifølge Malene Møhl fra Verdensnaturfonden er plastik i havene umuligt at få nedbrudt, men der findes alternativer, der kan nedbrydes, hvis de ender i havet.



»Træ, papir og pap er gode alternativer til engangsplastik, som er biologisk nedbrydelige i naturen«, siger hun.

Hun forklarer også, at en af pointerne i EU-direktivet er at få medlemslandene til at gå fra en engangskultur til en genbrugskultur, så folk ikke vil smide skraldet på stranden.

»Andre materialer som glas og metal anses for at være genbrugsmaterialer, og man må derfor antage, at de ikke ender i naturen på samme måde som engangsmaterialer. Folk tillægger dem højere værdi og passer bedre på dem«, siger hun.