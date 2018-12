Morten henter din bagage og tjekker dig ind derhjemme

Slip for besværet med at slæbe bagagen til lufthavnen og indtjekning. Få et firma til at hente kufferterne og tjekke dig ind hjemme i stuen.

Klokken er præcis 16.01, da Morten Nannestad ringer på min dør på Østerbro iført gul vest og et smil og stiller sig op ved vores køkkenbord. Morten Nannestad har mit boardingkort og bagagekvittering med, for næste morgen skal jeg flyve til Gambia. Et kvarter senere forlader Morten Nannestad min bopæl med min kuffert, som jeg forventer først at se næste dags eftermiddag i Banjul International Airport.

Fakta Bagageafhentning Firmaet Valizo begyndte sin service med bagageafhentning i sommeren 2016 og opererer foreløbig på Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Opsamling: Fra 395 kroner kan seks flypassagerer få afhentet op til seks stykker bagage. Returservice: Hvis opsamling og returservice er valgt i samme booking, kan bagagen bringes hjem fra Københavns Lufthavn ved hjemrejsen fra 295 kroner.



Dagen efter kl. 05.00 går jeg direkte til sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn med min håndbagage og det boardingkort, som Morten Nannestad udleverede til mig dagen før. Samme eftermiddag kl. 16 lander jeg i Banjul, og en halv time senere triller min kuffert ind på bagagebåndet, uden at jeg har rørt en finger, siden Morten Nannestad tog den med fra Østerbro.

Foto: Poul Husted Boardingkort og bagagekvittering udleveres ved spisebordet derhjemme.

Morten Nannestad arbejder for bagagevirksomheden Valizo – det er esperanto og betyder kuffert – som tjekker flyrejsende ind i de rejsendes hjem og transporterer deres bagage til lufthavnen inden afrejsen og sørger for, at den kommer om bord på det rigtige fly.

Sved under armhulerne

Christian Kurir er medejer af Valizo. Han fortæller, at firmaet blev etableret i efteråret 2015, og de første kufferter sendt af sted den efterfølgende sommer.

»Inspirationen kommer egentlig fra os selv, når vi som familiefædre stod i lufthavnen med børn og bagage og tænkte: ’Hvorfor skal vi egentlig stå her og stresse og få sved under armhulerne, når vi kunne bruge tiden meget bedre’«.

Cirka halvdelen af Valizos kunder er familier med tre til seks personer. De har ofte små børn og barnevogne og andet udstyr, som skal med på rejsen. Den anden halvdel er 50 plus, som bruger bagagefirmaet af bekvemmelighed.

Foto: Poul Husted Våben og dyr transporterer Valizo og Morten Nannestad ikke, og vægten på bagagen skal også overholdes.

De ønsker at slappe af, når de kommer til lufthavnen og vil for eksempel nyde morgenmad i fred og ro uden at skulle tjekke ind på maskinerne og aflevere bagagen ved det flyselskab, som de rejser med. 80 procent af Valizos rejsende skal have helt almindelig bagage tjekket ind.

Valizos første partnere var charterselskaber som Spies og bureauets flyselskab Thomas Cook Airlines, men ruteselskaber som SAS og Lufthansa er også kommet med i ordningen, så 50 procent af alle flyafgange fra Københavns Lufthavn tilbyder Valizos service.

Tjek-in skranke i folks stuer

Rent praktisk foregår det sådan, at man selv har købt sin flybillet, og så booker man bagageafhentningen på Valizos hjemmeside. Her skriver man, hvor mange personer og styk bagage det handler om. Et par dage før afrejsen får passageren per mail et tidsvindue på to timer, hvor Valizo kommer og henter bagagen.