På Zanzibar findes krydderiet, der fikser alt fra læbestiften til sexlysten

Vi er heldige: Få hundrede meter inde på en af stierne i Jozani Chawaka Bay Nationalpark på den afrikanske ø Zanzibar får guiden øje på et par røde rygge oppe i træerne.

Nogle grene må forsigtigt skubbes til side, for at vi kan liste ind mellem træer og krat. En familie på tre aber plejer hinanden grundigt på grene kun et par meter oppe. Vi står stille. Ungen falder til ro og bevæger sig mere rundt, når ’væsenerne’ nu viser sig at være ufarlige. Nysgerrigheden sejrer: Den vover sig ud og finder en abelegekammerat, før den senere søger tilbage til trygheden.

Foto: Peter Hauerbach De gamle regnskovstræer i Jozani giver gemmesteder for de små colubusaber, der kun lever på Zanzibar. Men unger er jo ikke sådan et styre, så de vover sig også ud på stierne for at lege.

REJSEDEKLARATION Politikens rejse og ophold var betalt af Tanzania Tours. Rejsebureauet har ikke haft indflydelse på artiklen.

Disse røde colobusaber er små og interessante. Tommelfingrene mangler på hænder og fødder, og også deres maver er specielle. Ligesom næseaberne, der kun lever på Borneo, kan de ikke tåle frugtsukker og kan derfor ikke spise skovens næringsrige søde frugter.

Colobusabens diæt er friske blade især fra mangrovetræer. Af og til kommer de til at æde en frugt og får dårlig mave. Men nedlært gennem generationer kender aberne kuren: at spise trækul eller lidt jord som en slags detox.

Regnskov med naturmedicin

Stierne er nemme at gå på, så der er ikke brug for en machete som i de fugtigere regnskove. Guiden fortæller, at store dele af Jozani består af oprindelig gammel regnskov, hvor mennesket ikke har grebet ind på noget tidspunkt: Træer og planter gror uforstyrret, til de dør, rådner og giver næring og mad til dyr, og nye kommer naturligt til. Det gælder dog ikke alle steder, siger han og peger på et område, hvor træerne klart er unge og tynde.

Foto: Peter Hauerbach De gamle regnskovstræer i Jozani giver gemmesteder for de små colubusaber, der kun lever på Zanzibar. Men unger er jo ikke sådan et styre, så de vover sig også ud på stierne for at lege.

Den tørre skov gør, at ingen igler generer os som ellers i regnskove. Parken må dog lukke områder af i de mest regnfulde måneder fra marts til maj. I de måneder ser skoven meget anderledes ud end nu og står med våd undergrund, stor, frodig lav underskov og mange bregner, og flere stier er oversvømmede og lukkes derfor af.

Fakta 3 overnatningsmuligheder Chapwani: En privat miniø 20 minutters sejlads ud for hovedbyen Zanizibar City www.chapwani-resort-zanzibar-hotel.com, hvor hverdagen med 10 hytter har sit eget stille charmerende liv.Pris fra 950 kr. per person per nat i dobbeltrumshytte, inkl. morgen- og aftensmad, gratis båd dagligt til og fra Stone Town. Boutiquehotel Z på nordspidsen i turistområdet på Nungwi Strand, se www.thezhotel.com. med lækker placering på stranden og hyggelig landsby bagved, flot moderne indretning af værelser og en tagterrasse med bar/levende musik til flot solnedgang. Pris 850 kr. per person i dobbeltværelse, inkl. stor morgenmadsbuffet. Karafuu midtvejs på sydøstkysten tilbyder et afsondret luksusliv på www.karafuuzanzibar.com, med havudsigt fra vores seng i suiten, herlig strand, hav, sportsmuligheder og mulighed for all inklusive, tæt på Jozani. Billigste rum koster 580 kr. mens prisen på en juniorsuite er 1.280 kr. Vis mere

De gamle regnskovstræer står 15-20 meter høje med deres trekantede synlige rødder. Det er herligt at gå i en sund skov. Regnskoven er blandet med vandkrævende eukalyptus, spøjse paraplypalmer, guava og enkelte unge mahognitræer. Lianer og vild vanilje snor sig op ad mange af dem. I de tætteste, mest skyggefulde områder dækker bregner underskoven. Guiden Louis peger og fortæller:

»Fra de her bregner bruger vi afkoget til at rense sår. Saften virker som en slags antibiotika, mens rødderne fra denne busk er en slags naturlig viagra, og afkog af eukalyptus er god mod hoste«.

I nærkontakt med mangrove

Ude mod kysten dukker den tætte våde mangrove op – og heldigvis også en bred, ophøjet gangbro af træ. Vi ser ned i den sorte mudderbund med rødder, der stikker en meter op lige nu, hvor tidevandet trækker sig udad.

Foto: Peter Hauerbach Vores guide Louis fortæller om, hvorfor mangrovetræer kan tåle at vokse i saltvand og med rødder, der både kan klare at stå over- og undervands.

Vores guide Louis fortæller om, hvorfor mangrovetræer kan tåle at vokse i saltvand og med rødder, der både kan klare at stå over- og undervands. Foto: Peter Hauerbach

I mangroven myldrer det med krabber i alle størrelser, og vi hører mange fuglelyde, men ser ingen vingede væsner »og det er desværre også sjældent, jeg ser den giftige grønne mambaslange her i skoven«, supplerer Louis. Den bemærkning får os til se godt efter, hvor vi træder og undervejs i mangroven kigge mere op i grenene over os.

FAKTA Turen til Zanzibar Klimaaftryk tur-retur: Fly: 3.450 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 26.500 km i bil) Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Visum: Kan købes ved ankomst for 50 dollars, husk 2 fotos i passtørrelse. Sæson: Vejret er tropisk, luft og vand er altid varmt. Temperaturen er 29-32 grader i luften og 25-29 i vandet. Sigtbarheden i vandet er kun ca. 10-15 meter pga. den store tidevandsforskel, ca. 4 meter og mest på østkysten. Alt hvirvles op 4 gange i døgnet. Tips og tips: Drikkepenge, 10-15 pct. forventes af alle uanset den leverede service. Flere udflugter kan gøres billigere ved at tage dem på vej fra ét hotel til et andet. Nationalpark: Jozani er øens eneste nationalpark. De 50 km2 blev beskyttet i 2004. Ud over ca. 1.000 røde colobusaber lever de sky sykesaber også kun her, 50 arter af sommerfugle og 40 fuglearter. Åbningstider: fra 7.30 til 17, guidet tur tager 2-3 timer. Jambo Spice Farm er åben fra 6.45 til 17. Turene har en varighed af 2-3 timer. Hoteller/turarrangører har ture med chauffør, for det er uhyre besværligt at leje bil. Eksempler på priser (per styk, baseret på 4 personer) er besøg i Jozani ca. 200 kr., krydderiplantage ca. 250 kr. Kan du selv skaffe dig til Jozani eller Jambo, er prisen 8 dollars/ca. 13.000 shillings per person . Vis mere

Det særlige ved mangrovetræer er, at de kan tåle at stå med både tørlagte og oversvømmede rødder i såvel fersk- som saltvand. Forklaringen er, at nogle af træarterne har et filtersystem i rødderne, der fanger saltet og kan udskille det igen; andre transporterer det op i bladene, der er indrettet til at afsondre det via særlige porer i bladene.

Louis demonstrerer, hvordan nye skud dumper ned fra mangrovetræerne højt oppefra, så de kan bore sig godt ned i den næringsrige mudderbund og suge til sig, indtil de er stærke nok til at skyde op igennem laget.