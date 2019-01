Zanzibars hoteller drukner i succes, affald og urenset spildevand

»De ville imidlertid gøre klogt i at tænke lidt længere. Når nabohotellerne sender kloakvand ud ved den samme kyst, rammer det også deres gæster. De er simpelthen nødt til at arbejde sammen for at løse problemerne«, siger han.

Et oplagt sted at sætte sig sammen er den lokale brancheforening, mener han. Det gør Seif Miskry, formand for Zanzibar Association of Tourism Investors, også.

»Vi forsøger virkelig. For os, der bor her, er behovet indlysende«, siger han.

»Men mange af de udenlandsk ejede hoteller viser ingen interesse for at samarbejde. Tingene ser åbenbart anderledes ud, når man betragter dem fra et kontor i Kampala eller London. For dem er de andre hoteller konkurrenter, ikke partnere med et fælles mål om at bevare Zanzibar som et smukt sted. Mange af dem er ikke engang medlem af vores forening«, forklarer Seif Miskry.

Problemet forstærkes af, at den lokale ledelse af hotellerne også er udlændinge og bliver skiftet ud med 3-4 års mellemrum.

»Lige når de er begyndt at indse problemernes omfang og alvor her på Zanzibar, får de en ny opgave et andet sted i verden«, siger Seif Miskry.

Bæredygtighed i luksusklassen

Vi møder ham på en messe for Zanzibars turistbranche, hvor miljøødelæggelsen står øverst på dagsordenen. ’Ansvarlig turisme for en bedre og grønnere fremtid’ lyder parolen.

Messen finder sted på Hotel Verde lidt uden for Stone Town – et moderne bud på bæredygtighed i luksusklassen. Her er aircondition overalt, elevatorer for hver 10 meter, og gæsterne bliver kørt rundt i området i små golfvogne. Et gigantisk vandland er under opførelse for at supplere de store swimmingpools, der allerede er taget i brug.

Det ligner kort sagt et gigantisk ressourcefråds. Men energien kommer fra solcellepaneler og egne vindmøller. Al vandet bliver renset og genbrugt, og hotellet producerer et minimum af affald. Målet er nul, lover det sydafrikansk ejede hotel.

Hotel Verde rummer også en velvoksen lystbådehavn. I et hjørne af kajområdet har turistorganisationen indrettet sin messe, hvor 130 udstillere falbyder sig, og branchens nøglespillere taler til hinanden fra den store scene. En af dem er Richard Rugimbana, direktør for Tanzanias turistorganisation. Han forventer, at de allerede kraftige vækstrater i turismen bliver fordoblet de kommende 5 år. Men det får ham ikke til at juble ret længe. I stedet dvæler han ved de udfordringer, det giver.

»Den vigtigste er at bevare de naturværdier, turisterne kommer for at opleve«, siger han.

Det lader til at være en slags mantra. Langt de fleste, der har tilknytning til turistindustrien, efterlyser, at staten bør gribe ind og gøre noget. Mange er endda parat til at betale for det – eller lade kunderne betale en turistskat – for at finansiere indsatsen. Men der er også bred enighed om, at politikerne reagerer for langsomt og for svagt til at redde øens økosystem fra sammenbrud.

Så hvad gør man, når branchen ikke kan regulere sig selv, og staten ikke gør det?

Flere foreslår at lade sig certificere og at appellere direkte til kunderne. Alle undersøgelser viser, at turisterne og især de unge, der udgør fremtiden, er voldsomt optaget af etikken, fremhæver flere af talerne.

Nogle af de helt store rejsebureauer som tyske TUI stiller endnu mere omfattende krav til hotellerne. De vil ikke investere i en destination, der ødelægger sig selv – og som kan beskylde dem for at bidrage til det. Så de vil have en troværdig plan for bæredygtighed, ellers trækker de sig.

I princippet går Zanzibars regering også ind for bæredygtig og ansvarlig turisme. Det er en af overskrifterne i regeringens udviklingsprogram, men en overskrift gør det ikke alene.

»Hvis vi skal have politikere til at sætte ind med konkret handling, kræver det dokumentation«, siger Biubwa Fally Ally, der forsker i fast affald.

»Det kan forekomme indlysende for selv lægfolk, at det er uholdbart at smide store mængder affald fra sig i naturen. Men hvis vi vil have politiske løsninger, skal vi vide, hvor meget affald det drejer sig om, hvordan det er sammensat, og hvad man kan stille op med det«, siger hun.

På samme måde skal sammenhængen mellem affaldet, sundhedsrisikoen og turisternes ubehag ved myggene måles og dokumenteres.

»Og det er netop, hvad støtten fra Danmark hjælper os med: at tilvejebringe beviser og omsætte dem i forslag til handling«, siger Biubwa Fally Ally.