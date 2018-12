Danskerne vil gerne betale klimaafgift på flyrejser, men politikerne siger nej Mens flyrejsende i vores nabolande betaler klimaafgift, vil politikerne herhjemme ikke indføre en lignende skat, selv om en meningsmåling viser, at danskerne er klar til at betale. Politikerne ser hellere, at der skal forskes i alternative brændstoffer. Men der skal ikke kun forskes – der skal også handles her og nu, lyder det fra Det Økologiske Råd.

Ja tak. Danskerne vil gerne tvinges til at betale klimaafgift, når de tager flyet på rejsen.

Det viser en ny undersøgelse blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere, som Megafon har lavet for Politiken.

Her svarer 59 procent, at de er helt enige eller overvejende enige i, at det vil være i orden, hvis alle flyrejser blev pålagt en ekstra klimaafgift på cirka 50 kroner. For blot 8 måneder siden svarede 46 procent, at de var helt enige eller overvejende enige. Samtidig er kun 8 procent villige til frivilligt at betale en klimaafgift.

Anders Blok, der er klimasociolog på Københavns Universitet, ser det som en rimelig markant stigning på blot otte måneder.

»Stigningen må ses som et udtryk for det voksende fokus på flyrejsernes klimabelastning den seneste tid blandt medier, grønne organisationer og visse politiske partier. Det har prikket til den klimabekymring, som et stort flertal af danskerne længe har delt«, siger han.

En klimaafgift skal bruges til at kompensere for den CO 2 , flyselskaberne udleder, til at forske i og udvikle bæredygtigt biobrændsel, samt være med til at få danskerne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger flyet på rejsen.

Men ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal der ikke indføres klimaafgift i Danmark, så længe det ikke rammer alle landene i EU.

»Klimaafgifter for luftfarten skal være grænseoverskridende enten gennem internationale aftaler eller på EU-plan. Derfor er EU’s aftaler om luftfartens udledning af CO 2 væsentlige værktøjer, da luftfartsselskaberne gennem disse aftaler stilles til ansvar for deres faktiske CO 2 -udledning og ikke pålægges en symbolsk afgift«.

»En flad afgift på 50 kroner vil ikke løse de klimaudfordringer, vi står over for«, lyder det fra ham.

Flyrejser belaster klimaet

Den holdning står ministeren ikke alene med. Blandt Folketingets 9 partier er 6 imod en afgift på flyrejser fra danske lufthavne. Kun Alternativet, Enhedslisten og SF er for. Transportordfører for SF Karsten Hønge siger:

»SF mener, at vi skal indføre en miljøafgift. Det er absurd, at det ofte er billigere at flyve til en europæisk storby end at tage toget på tværs af landet, når vi ved, hvor meget det belaster klimaet, at vi flyver mere og mere«.

Den samme opfattelse har seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

»Det skal ikke være frivilligt for flypassagererne, om de vil betale en CO 2 -kompensation eller ej. Hvis det var frivilligt at betale ejendomsskat i Danmark, ville mange nok også lade være med det«, siger han.

Kåre Press-Kristensen mener, at det skal op på politisk niveau at indføre en flyskat, så man sikrer, at der bliver kompenseret for den CO 2 , der svines med på flyrejsen. Men her strander forslaget altså, hvis man spørger partierne i Folketinget.

»Det er overraskende, at så få partier ønsker at indføre en afgift for den klimabelastning, flyrejsen har, når vi ved, at flytrafikken er en af de helt store klimasyndere«, siger Kåre Press-Kristensen.

Vores nabolande har klimaafgift

Klimaafgift kendes også under andre navne: flyskat, klimaaflad, passager- eller CO 2 -afgift. Fra 1977 til 1991 havde vi i Danmark charterafgiften, der i 1991 blev den ændret til en passagerafgift på alle udlandsrejser. Den kom i 1998 også til at gælde indlandsrejser. Passagerafgiften forsvandt helt i 2007, fordi den daværende regering mente, at afgiften var med til at bremse økonomisk vækst.

Ifølge Ole Birk Olesen vil »denne form for luftfartsafgift svække konkurrenceevnen for dansk luftfart. En afgift på flyrejser til og fra Danmark kan medføre, at internationale flyvninger bliver flyttet til nabolande, hvor der ikke er en sådan afgift«.

Men sammenligner man med vores nabolande, er Danmark i dag det eneste land, der ikke har en klimaafgift. Både Sverige, Norge og Tyskland har indført flyskatter for at skåne klimaet, så flyselskaberne betaler en afgift per passager, alt efter hvor langt der flyves, fra 43 til 336 kroner. I øvrigt er der også klimaafgift i England, Frankrig og Østrig, mens Holland er på vej med en.