Hoteltjek: For de smukke, unge mennesker i de kreative erhverv, samt dem, der har råd til at betale regningen

D et nyåbnede The Edition, Barcelona ligger lige ved siden af det overdækkede madmarked Mercado de Santa Caterina, der blev opført fra 1997 til 2005 og er særligt kendetegnet ved et smukt, bølget tag sammensat af mosaikker i douce farver. Indtil for nyligt var taget spildt på omverdenen, da man ingen steder kunne kravle op i højden, men det har The Edition lavet om på.

The Edition er en del af Marriott-familien, der har ca. 30 hotelbrands i porteføljen med The Edition i den absolutte topklasse. Indtil videre findes der ni Edition-hoteller verden over. Det i Barcelona er sidste skud på stammen og har ca. 100 værelser.

Beliggenhed: Vi befinder os midt i El Born, der for tyve år siden var på én gang skramlet og edgy, lidt farligt og meget fancy. I dag er det hele friseret og fint. Kvarterets største attraktion er Picasso-museet. Vi er tæt på stranden, ramblaen og det gotiske kvarter, men strategisk trukket tilbage fra de værste turisthorder, som det sig hør og bør for et femstjernet luksushotel.

Fakta The Edition Avinguda de Francesc Cambó 14, Barcelona, Spanien editionhotels.com/barcelona

Godt Suveræn service, venligt personale og smuk indretning hele vejen rundt Fantastisk udsigt til Mercado de Santa Catarina fra tagterrassen og suiterne Gode restauranter og barer med internationalt format og lokalt forankrede Skidt Manglende mulighed for at lufte ud på værelserne Klaustrofobisk fitnessrum uden vinduer Prisen for en suite er stram selv for et luksushotel Vis mere

Indretning: Vi ankommer med taxi på en dag, hvor regnen pisker ned over den catalanske hovedstad. Vi er tre på tur – min kæreste, vores seksårige søn og jeg.



Foto: The Edition På hotellets tag kan man spise, mens man nyder udsigten ud over byen, havet og bjergene.

I lobbyen mødes vi af The Editions signaturduft, citrus og nyvaskede lagner. Intet er overladt til tilfældighederne. For indretningen står entreprenør og hotelier Ian Schrager, der vandt berømmelse for den legendariske 1970’er-natklub Studio 54 i New York.

Det er den verden, The Edition henvender sig til: smukke, unge mennesker, der arbejder i de kreative erhverv, samt de advokater og bankfolk, der rent faktisk har råd til at betale regningen. Det er ikke et oplagt familiehotel, men det rummer det kaos, vores lille familie uundgåeligt forårsager, og vi føler os mere end godt taget imod.

Foto: Morten Wilhelm Scholz Junior suiterne ligger i hjørnerne af bygningen, så der er ekstra meget lys.

Til en start bliver vi opgraderet til en juniorsuite på 7. sal, og der er blevet plads til en ekstra opredning, så vores søn kan sove i sin egen seng. Suiterne for enden af bygningen smyger sig rundt om hjørnet og giver os direkte udsigt til det hav af farver, der er Mercado de Santa Caterinas smukke tag.

Rejsedeklaration Forfatteren var inviteret af The Edition, Barcalona. Hotellet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Alt er stilfuldt. B&O-højttalere, knitrende, hvide lagener, badekåber i tyk frotté og et gigantisk badeværelse i rå beton. På sengen ligger et syntetisk bjørneskindstæppe, som er et af hotellets indretningsmæssige kendetegn. Minibaren er velforsynet, der er gratis Nespresso-kaffe, og vi bliver budt velkommen med tre fine peberkager glaseret med mosaikker som en homage til byens arkitektur.

Der er alt det, man forventer af et femstjernet luksushotel. Der er fuld fart på wi-fi (inkluderet i prisen), og fladskærms-tv’et er enormt. Eneste bet er, at man ikke kan åbne vinduerne og lukke den friske catalanske luft ind.

Foto: The Edition En lille pool er der også blevet plads til på taget.

Faciliteter og service: På taget er der loungeområde, en lille restaurant og en mikroskopisk pool. Rundtom strækker byen sig, og der er udsigt helt til bjergene og havet.

Hovedrestauranten i gadeniveau hedder Bar Veraz og serverer et traditionelt tapaskøkken tilpasset et internationalt klientel. Vi spiser der om aftenen og får en pizza burratta, oliven med appelsinskal, lidt charcuteri, lamme tonnato og blæksprutter med kartofler. I glasset orangevin fra en lokal producent. Uden for kortet tryller den flinke tjener en chokolademousse frem til vores søn. Alt er fremragende.



Da vi trætte og mætte kommer tilbage til vores værelse, har de rengjort badeværelset, der var decideret gennemblødt, efter at vores søn og hans yndlingsdinosaur havde været engageret i en drabelig vandkamp som optakt til middagen, og værelset er gjort klar til natten.



For de forlystelsessyge byder The Edition også på den afdæmpede hotelbar The Punch Room og det mere opskruede fænomen Cabaret, en supper club, der byder på sene serveringer og endnu senere liveshows på scenen.