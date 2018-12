Trods krig og besættelse: I Betlehem holdes julen stadig i hævd

De seneste år er antallet af besøgende til Vestbredden steget kraftigt – og med god grund. Byer som Betlehem og Hebron er hjemsted for nogle af de vigtigste steder for verdens jøder, kristne og muslimer. Samtidig tilbyder de overvældende oplevelser af både den politiske og kulinariske slags.

De erhvervsdrivende på Nørrebrogade i København kan muligvis ikke længere se en mening i at smide penge i den årlige julebelysning. Det samme lader dog ikke til at være tilfældet i Betlehem, hvor en fødsel for omkring 2.018 år siden ruskede godt og grundigt op i fremtidige generationers planer for december.

Overalt i byen hænger neonlamper, julemænd og oplyste kors. Sammen med snesevis af boder i den gamle bydel, hvor ivrige handelsmænd falbyder alt fra arabiske tørklæder, nissehuer og tekander til billige religiøse souvenirs, er det svært ikke at føle sig som hovedpersonen i en form for ny multikulturel julekalender: ’Nissebanden i Mellemøsten’.

Byen, som de fleste har sunget navnet på utallige gange, imens de har siddet med bagdelen solidt plantet på kirkebænken, er dog mere end bare gaderne omkring Fødselskirken. Det rige kultur- og byliv foregår året rundt og lokker ofte folk til fra hele oplandet.

Betlehem befinder sig dog også i et område, der lægger jord til en af de bitreste nabostridigheder i nyere tid. Den israelske besættelse af Vestbredden, der ifølge FN er ulovlig, er synlig overalt, hvad enten du er i Betlehem eller er fortsat sydover til Hebron.

Soldater, checkpoints og bosættelser – det er alt sammen en del af den cocktail, som området tilbyder dig.

Foto: Stine Tidsvilde En militærpatrulje i Hebron. Et syn, man må vænne sig til.

Den vedvarende konflikt er en humanitær tragedie. Men den passionerede viljefasthed og gæstfrihed, som den indgyder i palæstinenserne, er noget af det, der vil få dig til at vende tilbage hertil igen og igen.

Stjernen over Betlehem

Området har da også oplevet en stor stigning i besøgende de seneste år. Faktisk toppede Palæstina i 2017 FN’s liste over de hurtigst voksende turistdestinationer. Bare i årets første 6 måneder oplevede landet en stigning i besøgende på 57,8 procent – en tendens, der også ses i Israel.

At der finder en stigning sted begge steder, er på den ene side ikke underligt, da de to sider er bundet uløseligt sammen. Siden Seksdageskrigen i 1967 har Vestbredden nemlig været under en ulovlig militær besættelse af Israel.

På den anden side gør karakteren af denne forbindelse kun stigningen i besøgende til Palæstina endnu mere imponerende. Det hænger nok sammen med, at stedet opfylder noget af det, som mange af turisterne i FN’s opgørelse ønsker: at finde det ubesøgte og autentiske.

Samtidig går Israel og Palæstina ofte under fællesbetegnelsen Det Hellige Land, og overalt findes stærke oplevelser af en både kulturel, historiemæssig og åndelig karakter. En af de mest besøgte byer er Betlehem syd for Jerusalem.

Foto: Stine Tidsvilde En gåtur igennem Betlehems gamle bydel efterlader dig ikke i tvivl om, at årsdagen for frelserens fødsel står for døren. Højtiden bliver fejret ivrigt, ikke blot af byens kristne befolkning, men også af den muslimske

På pladsen foran the Nativity Church – Jesu Fødselskirke – står et enormt juletræ. Da denne artikel skrives, har kalenderen har endnu ikke rundet 1. december, og træet står som en mørk silhuet mod Fødselskirken, der lyser hvidt i skæret fra utallige lamper og projektører. Men et par dage senere vil hundredvis af lamper på grenene blive tændt – og sammen med den store stjerne i toppen vil de oplyse natten over Betlehem indtil slutningen af januar.

Hele den moderne by lægger du bag dig i samme øjeblik, du træder ind i Fødselskirken, som er bygget på stedet, hvor Maria og Josef ifølge evangelierne måtte bringe et barn til verden blandt dyr og skarn.

Som alle kirker har den en naturlig ro over sig – i hvert fald hvis du slår turen forbi på et tidspunkt, hvor den ikke er fyldt med pilgrimme. De er alle kommet for at se det sted, hvor det hele startede. Om det fandt sted på den måde, det beskrives i Det Nye Testamente – et barn i krybben, hyrder på marken, og tre vise mænd, der blev ledt på vej af en stjerne på himlen – er ikke til at sige.

Det betyder i hvert fald ikke noget for de mange besøgende, der hver dag stiger ned i grotten under kirken og kysser den sølvstjerne på gulvet, der markerer, hvor Jesus-barnet efter sigende blev født.

Ved patriarkens grav

En halv times kørsel syd for Betlehem ligger Hebron, en moderne palæstinensisk storby med omkring 215.000 indbyggere. Under denne har arkæologer dog fundet beboelsesrester, som strækker sig tilbage til den tidlige bronzealder. Den slags er ikke ualmindeligt i Mellemøsten, der er hjemsted for de tidligste menneskelige civilisationer.

Foto: Stine Tidsvilde Tel Rumeida midt i Hebron har været hjemsted for mennesker i tusindvis af år, men er i dag et stridspunkt imellem byens hovedsageligt muslimske befolkning og den lille jødiske bosættelse, som blev grundlagt i 1979.

Det, der gør Hebron speciel, er, at den ligeledes er hjemsted for den gammeltestamentlige patriark Abrahams grav, stamfaderen for både jøder, muslimer og kristne.

I øjeblikket er to af disse børn fastlåst i en tilsyneladende endeløs familiefejde, og ligesom resten af Hebron er det omkring 2.000 år gamle gravtempel derfor skarpt opdelt i en jødisk og muslimsk del. Som besøgende med dansk pas kan du dog uden problemer besøge begge dele.

Det kan godt være, at religion har været roden til meget ondt – specielt i denne del af verden – men det gør det ikke til en mindre imponerende oplevelse af observere de mennesker, for hvem et besøg til dette sted er den største oplevelse i deres liv.

Under stenhvælvingerne, der lyser gyldent og grønt i skæret fra de mange lysekroner, sidder folk i den muslimske del knælende på rødlige gulvtæpper. Mumlende for sig selv læner de sig forover, indtil de blidt berører tæppet med panden.

Omkring dem markerer hævede stenkonstruktioner de steder, hvor Abraham og de forskellige medlemmer af hans familie ifølge legenden hviler i de oldgamle grotter dybt under os.