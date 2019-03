Alternativ overnatning: I luksustelt midt i det grønne New York

FAKTA

Turen til Governors Island

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 1.984 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 15.000 km i bil)

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Transport: Det er muligt at sejle til Governors Island alle ugens dage fra Battery Maritime Building på Manhattans sydspids og fra Pier 6 i Brooklyn i weekenderne. Flere metrolinjer kører til færgeterminalerne ved det sydlige Manhattan, bl.a. linje 1 (South Ferry), R og W (Whitehall Street).

Færgerne sejler en gang i timen og tager ca. 8 minutter (hver halve time fra Manhattan i weekender). En voksenbillet koster 3 dollars, mens børn under 13 år er gratis. Afgangene inden frokost i weekenderne er gratis for alle.

Telte: Collective Retreats åbnede glampingpladsen i sommeren 2018 og tilbyder to typer telte eller et shelter fra 199 dollars per nat (svarende til ca. 1.600 kr.). Glampingpladsen er i år åben 1. maj-1. november. Max.kapacitet er 100 gæster per nat.

collectiveretreats.com

