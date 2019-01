Dansker i Østrig: »De ved simpelthen ikke, hvor de skal gøre af sneen. Der er ikke plads til mere«

Store dele af Østrig er ramt af voldsomt snefald. Jacob Lenskjold og hustruen Christel Bang Lenskjold har stort set pisterne for sig selv i Mühlbach, hvor der kæmpes med at få ryddet sneen væk ved skisportsstederne.

Det tog Jacob Lenskjold 19,5 time at køre til Mühlbach i Hochkönig-området i Østrig for et par dage siden - en tur, der normalt tager ca. 13 timer fra København.

Sneen vælter nemlig ned i Sydtyskland og i store dele af Østrig, og det lammer trafikken ned gennem Europa. Flere steder i Østrig er lavinefaren høj.

Da jeg fanger ham på telefonen, sidder han i liften med sine ski på vej op på pisterne. Der er ikke varslet farer i Mühlbach, men skiløberne skal holde sig på pisterne.

»Selvfølgelig skal man ikke køre offpiste i dag. Og dem, der er på pisterne, tager det generelt meget stille og roligt«, siger han.

Foto: Jacob Lenskjold Der er helt tåget på pisterne i Mühlback, og sneen vælter fortsat ned.

»Størstedelen af pisterne er åbne, men her er meget tåget, og det sner meget«, siger han og forklarer, at pisterne stort set er tomme.

Hotellerne kan ikke følge med

Jacob Lenskjold forklarer, at vejene bliver ryddet for sne, og at busserne kører nede i dalen. Skiskolerne er også åbne på pisterne. Men ved hotellerne kan man slet ikke følge med sneen.

»De kan godt rydde sneen, men de ved simpelthen ikke, hvor de skal gøre af den. Der er ikke plads til mere«.

»De sidste 10 dage er der faldet så meget sne, som der plejer at falde i hele sæsonen«.

»Ejeren på vores hotel er meget presset og har ikke sovet i to dage. Han skovler store dynger af sne fra taget, men han ved ikke, hvor han skal smide det hen, for der er sne overalt«, siger han.

Foto: Jacob Lenskjold Der er kun få på pisterne i dag, og folk tager det meget roligt.

Jacob Lenskjold bor med sin hustru Christel Bang Lenskjold på et hotel i 2.000 meters højde. Efter 12 timers parkering var deres bil fuldstændig overdækket med sne.

»Og selv om du rydder indkørslen for sne, lige inden du går i seng, går det til knæene igen, når du står op«

»Hotellet, der ligger højere oppe, er helt lukket. Der er området spærret af. Folk måtte køre hjem igen og droppe skiferien«, siger han.

Han forklarer, at det ikke så meget er sneen, de lokale frygter, men mere vinden der kan volde skade, fordi sneen så pludselig kan flytte sig enormt hurtigt.

Hold dig opdateret

Inger Diedrich fra Visit Østrig råder danskere, der er på vej eller på skiferie, til at tage det alvorligt, hvis skiområderne fraråder skiløb. Og så skal man selv tjekke de lokale forhold der, hvor man er.

I områder som Tyrol, Vorarlberg og Salzburg er der risiko for laviner indtil fredag, som det ser ud lige nu.

»Man er selv ansvarlig for at holde sig informeret. Og det er bedre at være lidt mere forsigtig end at risikere noget«, lyder det fra hende.

Rejsende kan holde sig opdateret om snemængder og åbne og lukkede pister i Østrig her.