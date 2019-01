Sådan gør du: Tjek lavinefaren inden skituren

Det har væltet ned med sne på de østrigske skisportssteder i denne weekend.

Ifølge TV2 har det kraftige snevejr i de seneste døgn givet 40 til 75 centimeter sne på nordsiden af Alperne, og absolut mest er der altså faldet i Østrig.

Og det er ikke kun godt. Flere skisportssteder er sneet inde og to tyske skiløbere har mistet livet i forbindelse med laviner.

At der er risiko for laviner i øjeblikket er ikke usædvanligt efter et voldsomt snefald. Specielt ikke i en situation, hvor der i begyndelsen af sæsonen ikke er faldet ret meget sne, og temperaturen måske samtidigt har svinget mellem plus- og minusgrader. Det kan give ustabilt og iset underlag. Når der så senere falder ny sne, binder det ikke godt på den eksisterende sne.

Orienter dig om lavinefare

Den internationale lavineskala vurderer faren for laviner på en skala fra 1 til 5.

5 er ekstrem risiko, 4 høj risiko, 3 betydelig risiko, 2 moderat risiko og 1 lav risiko.

Mange steder i Østrig vurderes faren for lavine at ligge på 4 lige nu.

På langt de fleste af de europæiske skisportssteders hjemmeside kan du orientere dig om lavinefaren. Et hurtigt opslag lige nu viser, at det især er de østrigske områder, der er ramt.

»For vintersportsudøvere er det i øjeblikket og de kommende dage meget farligt at bevæge sig væk fra de sikrede og afmærkede pister«, lyder advarslen fra regeringen i Salzburg ifølge tyske Welt. Det skriver DR.

I Ischgl, hvor mange danskere tager til hvert år, er lavinefaren oppe på 4 på den internationale skala. Til gengæld er lavinefaren i franske Avoriaz nede på 2, mens nordiske steder som norske Trysil og svenske Åre ligger helt nede på 1.

Vigtige huskeregler

Som regel er det kun offpiste-løbere, der risikerer at ramle ind i en lavine. ’Almindelige’ skiløber behøver ikke at bekymre sig for risikoen for laviner, for pister på de officielle skiområder er ikke en del af risikovurderingen. Hvis en normal pist er åben, er det sikkert at køre der.

Hvis du til gengæld skal køre offpiste, skal du altid huske lavinebipper, rygsæk med skovl og sonde og førstehjælpskasse. Ifølge Danmarks Skiforbund er det vigtigt at huske følgende:

1. Få de lokale, der kender til sikkerheden i området, til at fortælle om forholdene og følg deres råd og anvisninger.

2. Lej en guide. Han eller hun kender området og ved, hvor man kan køre sikkert offpiste og har desuden det rette udstyr som lavinebippere med.

3. Kør eventuelt offpiste i den opkørte sne mellem pisterne.