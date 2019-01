12 oplevelser i Rom: Her gør du dig selv en tjeneste, hvis du opsøger de steder, som de andre turister ikke kender

Der er overhængende risiko for at blive overrendt af turister i Trastevere i Rom. Men søg væk fra de mest centrale områder; så kan du opleve bydelens oprindelige karakter.

Roms populære gamle kunstnerkvarter, Trastevere, har i de senere år udviklet sig til en sand turistmagnet, så bydelens status som et hemmeligt område for insidere må siges at være en saga blot.

Horder af turister fylder de små maleriske gyder i sommerhalvåret, og Airbnb har kronede dage, for mange af kvarterets beboere lejer nu deres boliger ud til feriegæster.

Om forfatteren Eva Ravnbøl er korrespondent for TV2 i Italien. Forfatter til restaurantguiden ‘Romerske Restauranter’ samt kogebogen ‘Min italienske drøm’. Hun skriver jævnligt fra Italien for Politiken Rejser.

Det betyder naturligvis, at der er et langt større udvalg af døgnkiosker, turistfælder, gadehandlere, skrald, larmende musikanter, jonglører og tasketyve end før i tiden. Især gaderne omkring Piazza Trilussa og Piazza Santa Maria in Trastevere bliver i italienske medier ofte omtalt som én stor souk, hvor man i de lune forårs- og sommeraftener dårligt kan mase sig igennem menneskemængderne.

Men når alt det er sagt, har Trastevere bibeholdt sin sjæl, og man møder heldigvis stadig ægte trasteverinier, som har boet i det livlige latinerkvarter i mange generationer. Hvis man vælger at lade sig indkvartere på denne side af floden – Trastevere betyder ’på den anden side af Tiberen’ – er mit klare råd at søge en smule væk fra de centrale piazzaer og finde en lejlighed, et hotel eller et pensionat i udkanten af Trastevere. Det kunne være på den mere ukendte og uspolerede side af hovedgaden, Viale Trastevere. Bag den gamle biograf, Cinema Reale, ligger små pittoreske gader uden souvenirbutikker og sodavandskiosker og den slags. Derovre bor der stadig mange lokale, og der er mindre trængsel, gøgl og støj. Samtidig kan man på få minutter spadsere til alle de kendte kirker, restauranter og cafeer på den vildere side af hovedgaden.

Uden for turistsæsonen, i de få italienske vintermåneder, er her næsten lige så autentisk som i gamle dage, men allerede i begyndelsen af marts begynder gader og stræder at blive fyldt op af tilrejsende fra hele verden.

1Bymuseum med Trastevere-minder

Hyggeligt lille museum midt i kvarterets mest folkerige område. Få fred fra vrimlende mennesker og gadehandlere, og nyd den permanente udstilling med billeder fra de forgangne århundreders Rom og Trastevere. Bydelens berømteste poet, Gioacchino Bellis, ejendele er udstillet herinde, og ofte er her gode fotoudstillinger og moderne kunst. Det er en ikke overbesøgt attraktion på Piazza Sant’Egidio, hvor der kun er få meter til barer og restauranter, der venter, når man kommer ud.

Museo di Roma in Trastevere, Piazza Sant’Egidio1/b

2De lokales lille pizzahule

Det er meget nemt at overse denne lille Trastevere-insititution, medmindre man går forbi ved frokosttid, hvor køen udenfor kan være lang. Venanzio laver noget af byens bedste skærepizza, men er også berømt for sprøde, smagfulde grillkyllinger, takeaway-pasta og ikke mindst deres skønne supplí. Det er nogle friturestegte riskugler med mozzarella og tomat, som er særdeles velegnede til at spise i en fart. Butikken er meget lille, men folk står på ryggen af hinanden for at købe pizzaslices, pastaportioner, kyllinger og supplí. Der er nogle enkelte høje borde, man kan stå ved, hvis man vil spise lækkerierne med det samme. Ellers kan man fouragere her til en picnic i parken eller en middag derhjemme, hvis man bor i lejlighed og vil springe middagen ude i byen over.

Da Venanzio, Via San Francesco a Ripa 137

3Kagekunst som i gamle dage

Midt i Trasteveres hjerte, bag Piazza Santa Maria, ligger et fint lille konditori, som fremstår som en velbevaret tidslomme. Her er der blevet produceret gammeldags kager og fyldt chokolade helt fra bunden siden 1925. De heldigste børn i Trastevere får påskeæg fra Valzani, og konditorne på stedet bager også selv julekager, fastelavnsklejner (frappe), pangiallo og panpepato. Det er nogle store, fyldige, lidt bastante mandelkager med tørret frugt og krydderier. Selve butikken har ikke forandret sig, så længe folk kan huske, og bliver forhåbentlig liggende, som den ser ud nu, i mange år fremover.

Valzani, Via del Moro 37 A/B

4Småkager og en snak

Stefania er oldebarn af manden, som åbnede småkageværkstedet Il Biscottificio Innocenti under Første Verdenskrig. Han bagte en slags tvebakker (gallette, som de hed) til soldaterne. Nu kører Stefania den 100 år gamle familievirksomhed videre med stor lidenskab og dygtighed. Folk kommer langvejs fra for at købe hjemmelavede tærter, kiks, småkager, æselører, kattetunger og tvebakker. Alt er bagt i den store retroovn fra 1960, som står midt i butikken. Der er altid tid til en snak og et par gode råd til indkøb af spiselige souvenirs.

Biscottificio Innocenti, Via della Luce 21

5Alt i legetøj – og andet



Foto: Eva Ravnbøl Hos Roberto Palma finder man ting, man ikke anede, at man havde brug for.

Hos Roberto Palma finder man ting, man ikke anede, at man havde brug for. Foto: Eva Ravnbøl

Roberto Palma har man i næsten 40 år kunnet se stå foran indgangen til Trasteveres mindste og samtidig mest velassorterede blandende landhandel. På skiltet over butikken står Casalinghi & Giocattoli. Det betyder ’ting til hjemmet og legetøj’, og disse to kategorier spænder over utrolig mange genstande. Her fås alt fra fodbolde, Barbie-dukker, racerbiler og byggeklodser til kaffekander, koste, rivejern, toiletpapir, pander, cappuccinopiskeris og gulvklude. Hver en kvadratcentimeter er udnyttet, der hænger ting ned fra loftet, og der er proppet kasser og dimser ind i alle tænkelige sprækker.

Casalinghi Giocattoli, Via Roma Libera 12

6Elegant og nede på jorden

Det kan lyde lidt selvmodsigende, men faktisk er dette sted både raffineret og nede på jorden. Køkkenet er rustikt og så alligevel ikke helt. Man får gode, klassiske romerske retter, men ofte er der også delikate specialiteter på menuen, som man ikke får ret mange steder. De er f.eks. virkelig gode til lette fiskeretter, ikke mindst pasta med skaldyr, muslinger, og frutti di mare. I sæsonen fås skønne trøfler, svampe og vilde asparges. Mange har opdaget denne lille perle af et spisested, så bordbestilling er næsten altid nødvendig.

Le mani in pasta, Via dei Genovesi 37

7Tag frisk pasta med hjem