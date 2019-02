Airbus stopper produktion af verdens største passagerfly Airbus dropper A380, efter at Emirates har besluttet at reducere sin ordre på dobbeltdækkerflyet.

Den europæiske flyproducent Airbus vil fra 2021 stoppe med at producere flytypen A380, verdens største passagerfly, der kan medbringe mere end 500 passagerer.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Beslutningen skyldes, at det store arabiske luftfartsselskab Emirates har besluttet at reducere sin ordre på de enorme dobbeltdækkerfly.

Det var planen, at A380 skulle tage konkurrencen op med Boeings traditionelle jumbojet, 747. Tanken var, at kæmpeflyet skulle revolutionere luftfarten, i takt med at flere mennesker rejser med fly.

Men luftfartsselskaber har tøvet med at tage giganten til sig. A380 er ikke et billigt fly. Den enorme størrelse har også krævet, at en række lufthavne har måttet udvide landingsbaner og terminaler for at kunne betjene flyet.

Det har blandt andet været tilfældet i Københavns Lufthavn, der har udvidet landingsbanen, så A380 kunne lande.

Hos Københavns Lufthavn siger kommunikationsrådgiver Lars Lemche, at beslutningen fra Airbus ikke får den store betydning.

»Emirates flyver dagligt til og fra København med nye og topmoderne A380-fly, der holder mindst 20 og formentlig også 30 år endnu. Det forventer vi, at de fortsætter med«, siger han.

Lufthavnen investerede for nogle år siden en del millioner i at kunne modtage de store A380-fly, hvor passagererne sidder i to dæk.

Men den investering er ikke spildt, forklarer Lars Lemche.

»Det, vi gjorde dengang, var at gøre den ene startbane bredere, og samtidig indrettede vi en gate i den såkaldte finger C, så den kunne tage imod de store fly. Det kommer den fortsat til, ligesom der også er andre fly, der benytter både startbanen og gaten i det daglige«.

Ordrer til en værdi af 3432 milliarder kr.

Beslutningen om at droppe produktionen af A380 betyder, at Airbus har foretaget en hensættelse på 3,5 milliarder kroner.

Det ændrer dog ikke på, at Airbus har haft fremgang i sine resultater i 2018.

Overskuddet er det seneste år steget med 29 procent til 22,8 milliarder kroner. Det viser Airbus' årsregnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Regnskabet afslører også, at Airbus har nok at se til. Flyproducenten har ordrer liggende til en værdi af 3432 milliarder kroner.

Emirates fortæller, at det har indgået en aftale med Airbus til en værdi af 144 milliarder kroner. Det er primært andre flytyper end A380 på selskabets indkøbsliste.

Emirates vil dog modtage endnu 14 A380-fly frem mod 2021, hvormed flyselskabets samlede flåde af superjumboer ender på 123.

ritzau