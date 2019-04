Rejsebureau vender tilbage til Balkan-land 48 år efter, de første danske gæster blev skamklippet ved ankomst

Det lød aldeles pragtfuldt, da Spies i 1971 satte et helt nyt, ukendt – og for mange – overraskende rejsemål på programmet.

Albanien.

»Vort feriemål på Adriaterhavskysten er det bedst tænkelige badested med ideelle, brede, kilometerlange strande, hvor klimaet sikrer den badelystne en solsikker ferie«, som det hed i kataloget, der i øvrigt omtalte det isolerede, betonkommunistiske diktatur som et land »præget af fremdrift og arbejdsomhed«, og hvor udflugtsprogrammet blandt andet tilbød et møde med »landets særegne folklore«.

Og man skal ellers love for, at Spies’ gæster straks mødte Albaniens ’særegne folklore’, da de landede i Tirana med direkte fly fra København.

»De gæster, som regimet mente havde for langt hår, blev lige rundklippet ved ankomsten Det var ikke Dennis Knudsen, der kunstfærdigt satte parykken, men derimod en værnepligtig, og resultatet blev, som man kunne forvente«.

Nedlagt efter få rejser

Sådan fortæller Torben Langermann, der er en af kun en håndfuld medarbejdere i dagens Spies, der også arbejdede i koncernen i 1971, hvor han blandt andet oplevede selskabets gæster, når de efter endt ferie i Albanien indfandt sig hos rejsebureauet på Gl. Kongevej.

»De stod og råbte og skreg. De var rasende. De følte, at det var et indgreb i deres personlige frihed. Hvad det jo også var«, siger Torben Langermann.

I øvrigt måtte kvinder i korte kjole finde noget mere ærbart frem, ligesom der på strandene var opsat master med højttalere, hvorfra der lød Mao-hyldester.

Baggrunden for valget af Albanien var, at Simon Spies mente, at der burde være mindst et østland i selskabets program. Han ønskede at vise danskerne et land med et styre, som de ikke skulle ønske sig selv at få. Og en rejse derned var da også prismæssigt attraktiv: En uge med hotel og pension blev i 1971 solgt til en rabatteret pris på 198 kr. pr. person.

Men det var kun ganske få afgange, der blev til noget, før Spies trak stikket på Albanien.

»Det blev simpelthen nedlagt«, siger Torben Langermann. »Formanden (Simon Spies, red.) kunne også godt selv se det«.

TUI og Apollo er der allerede

Nu vender Spies tilbage til Albanien igen. 48 år efter det første forsøg. 12. maj afgår første fly fra København til Korfu i Grækenland, hvorfra der er en halv times sejlads til Saranda, der er stedet, hvor Spies gæster skal bo på den kilometerlange strandpromenade i Saranda, en by med cirka 32.000 indbyggere.

Selskabet er dog ikke det eneste, der sender danskere til Albanien. TUI sendte for første gang rejsende på charterferie til Albanien i sæsonen 2018/2019, mens Apollo Rejser har haft gæster dernede siden 2015, lyder det fra pressechef Glenn Bisgaard.

»Det er som Grækenland for 20 år siden, hvis det kan gøre det. Men det er blevet taget godt imod af vores gæster. Det er Europas mest lukkede land, og de lokale tager imod med åbne arme, for de er stolte over at vise deres land frem og stolte over, at der er nogle, der kommer for at besøge dem«.

Pressechef hos TUI Mikkel Hansen forklarer, at selskabet oplever en øget interesse fra deres kunder for at opleve mindre og ukendte destinationer.

»Steder, som er hurtige at komme til, og som kan fylde en kortere ferie på 4-5 dage ud, hvor der er fokus på oplevelser, natur og kultur. Det er Albanien garant for. Derudover er det billigt, og vejret varmt«, lyder det fra TUI.

Mens Spies, TUI og Apollo altså satser på Albanien, er det sidste af de fire store rejsebureauer herhjemme, Bravo Tours, noget mere tilbageholdende, fortæller direktør Peder Hornshøj.

»Det kan på sigt blive rigtig interessant. For der er fine strande og masser at opleve, men det er logistikken, der spænder ben for os, når man ikke kan flyve direkte til destinationen«, lyder det.