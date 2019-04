Kommunismen er længe siden: Nu vil Albanien lokke danskerne til landets fine strande

På de mere sandfarverede bjergsider, vi kører forbi længere nede ad den sydlige kyst, gror en plante, der til forveksling ligner aloe vera. Den blev brugt til at fremstille hvid tequila under kommunistregimet, fortæller vores guide.

Foto: Silja Thøgersen Himara-borgen er 2.400 år gammel. Dele af borgen er velbevaret, og guiden fortæller om livet i tidligere tider.

Netop som vi kommer rundt i et sving, dukker Himara-borgen op på en lille halvø ud for kysten, hvor den bades i eftermiddagssol. I borgens indgangshal bliver vi mødt af en storsmilende guide og bestyrer af borgen. Han taler en blanding af albansk, italiensk, tegnsprog og kun et par engelske gloser. Alligevel insisterer han entusiastisk på at give os en guidet tur i den 2.400 år gamle stenborg.

Det er generelt for de albanere, jeg møder i turisthverv, at de fleste er nye i jobbet og ikke helt selvkørende i engelsk, men ofte utroligt ivrige. Vores guide uddeler roller til os og opfører små teaterbidder, som skal illustrere herskeren Ali Pashas liv på stengulvene i slutningen af 1700-tallet. Selv om jeg forstår meget lidt af historiernes detaljer, bliver jeg grebet af hans fortælling og turen rundt i de bevarede stengange og haller. Foran os i det halvmørke borgcentrum synger vores guide højt, smukt og rungende en traditionel folkesang, som jeg ikke forstår, men bliver grebet af. Den albanske sangtradition med navnet isopolyfoni er optaget på Unesco’s verdensarvliste

Sjove boder og stejle gader

Vi er nu nået endnu længere mod syd og lille stykke længere ind i landet. De mange hundrede år gamle sten i byen Gjirokastras skrå gader kan godt være glatte for uvante sandalbeklædte fødder. Det er bedst at træde på de lyse sten, forklarer guiden. Så mit blik danser mellem de lyse sten og de fristende små turistbutikker, der bugner med håndvævede tæpper, farverig keramik og lokale tørrede urter, mens jeg bevæger mig opad.

Foto: Silja Thøgersen Der er rig mulighed for at købe souvenirs i Gjirokastra.

For enden af opstigningen tårner den store borg sig op. Vi bliver ført gennem de lange gange fyldt med gamle kanoner og baskende duer. På toppen af borgen er der græsbeklædte gårde med udsigt over hele byen nedenfor og til de mange bjerge, der omkranser den. Gjirokastra by, som vi står og ser ned på, er optaget på Unesco’s verdensarvliste som eksempel på en velbevaret by fra osmannisk tid.

Mod borgkanten står resterne af et gammelt amerikansk militærfly og ser fremmed ud blandt de gamle stenmure:

»Hvis I var kommet hertil under det kommunistiske styre, så havde I fået at vide, at styrken fra det albanske folk tvang dette fly til at nødlande. I virkeligheden opstod der problemer med motoren«, siger guiden med et skuldertræk.

Sådan ser man hele tiden eksempler på, at Albaniens osmanniske fortid møder aftryk fra det kommunistiske styre, når historien skal fortælles videre til nutidens turister.