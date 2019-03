Vi ved godt, at flyrejser skader miljøet: Men kun hver femte gider betale for klimakompensation

8 ud af 10 mener, at flyrejser er et miljøproblem, men vi går efter den billigste billet.

Næsten halvdelen af os danskere får dårlig samvittighed, når vi booker en flybillet, og 8 ud af 10 anser flyet for at være et miljøproblem. Ikke desto mindre er det kun hver femte, som klimakompenserer for flyrejsen, og bare 4 procent, som helt vil holde op med at rejse med fly.

Til gengæld er der ikke tvivl om, hvad der er vigtigst for os, når vi bestiller flybilletten, nemlig prisen. Det siger 71 procent i en undersøgelse foretaget af det internationale markedsundersøgelses- og konsulentfirma Ipsos.

Foto: Jens Dresling Selv om flyrejsen er en miljøsynd, stiger antallet af passagerer år for år.

Ipsos har foretaget undersøgelsen for det hollandske flyselskab KLM, som hvert år får foretaget en bæredygtighedsundersøgelse. I undersøgelsen, som bygger på 2018-tal, har Ipsos spurgt et repræsentativt udvalg på 1.000 danskere mellem 18 og 65 år.

Flyrejser er nødvendige

79 procent af de udspurgte mener, at flyrejser er et problem for miljøet, hvilket er en stigning på 11 procent i forhold til 2017. Men kun 9 procent har i 2018 klimakompenseret for deres flyrejser, og det er faktisk et fald på 2 procent i forhold til 2017.

Når Ipsos stiller spørgsmålet, om adgang til nationale og internationale flyrejser er nødvendigt, også selv om det påvirker miljøet, er 29 procent ’helt enig’, og 53 procent svarer ’enig’, mens kun 3 procent er ’helt uenig’ og 15 procent ’delvis uenig’.

Foto: Finn Frandsen Især de unge mellem 18 og 29 år tager klimatruslen alvorligt, også når det gælder flyrejsen.

63 procent af de adspurgte regner da også med, at de kommer til at flyve lige så meget fremover trods miljø- og klimapåvirkning. Det er dog en nedgang på 9 procent i forhold til 2017. 21 procent siger, at de kommer til at rejse mindre med fly i fremtiden.

De unge er mere miljøbevidste

Selv om 4 ud af 5 ikke klimakompenserer, samtidig med at også 4 ud af 5 mener, at flyrejser er et problem for miljøet, så svarer 38 procent, at de agter at flyve med et selskab, der satser på mindre klimapåvirkning.

Foto: Thomas Borberg 13 procent af de adspurgte siger, at flyselskabets serviceniveau betyder mest for dem.

Det er især gruppen af 18-29-årige, som vil vælge et flyselskab med mindre klimapåvirkning. Hele 51 procent svarer ’ja’ i den aldersgruppe og 40 procent ’måske’, mens kun 5 procent er totalt afvisende.

Det helt afgørende, når danskerne bestiller deres flybillet, er dog prisen. Det svarer 71 procent af de adspurgte, hvilket er en stigning på 1 procent. 13 procent udtaler, at flyselskabets serviceniveau har størst betydning ved bookingen, mens kun 6 procent bekymrer sig om flyselskabets bæredygtighedsprofil.