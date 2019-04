Opdag Danmark: Her er 10 særlige steder, du næppe kender særlig godt

Kampagnen Smutturen sætter fokus på 50 unikke steder i Danmark. Fotograf Cathrine Cort Koppel tog ud i landet for at dokumentere dem. Her får du hendes favoritter.

1. Knudeklinten

Foto: Cathrine Cort Koppel

»Ude i Limfjorden ligger øen Fur, som er kendt for sine geologiske forhold og særpræget molerlandskab. Ved Knudeklinten findes de mest imponerende molerklinter på øens nordvestlige side. Moler er en bestemt bjergart, som her indeholder omkring 200 vulkanske askelag adskilt af fossiler, alger og ler. Der er et fint stisystem ud til Knudeklinten samt udsigtspunkt ved graven, skrænterne og Limfjorden«.

Om Cathrine Cort Koppel Navn: Cathrine Cort Koppel Arbejde: Freelancefotograf og reklamefilmsinstruktør Uddannelse: MA Television Journalism, Goldsmiths University London Fedeste rejseoplevelse: at sætte mine fødder side om side med pingviner på Antarktis, at se nordlys på Grønland, at sejle med delfiner i British Virgin Islands, bo i et mobilehome på skiferie i Canadas backcountry, roadtrippe gennem Sydafrika, backpacke gennem Sydamerika. Vis mere

2. Randbøl Hede

Foto: Cathrine Cort Koppel

»Er man heldig at opleve Randbøl Hede i gylden solnedgang, er det Danmarks svar på en afrikansk savanne. Som en af Danmarks største heder er der rig mulighed for en lang gåtur i barsk natur. Midt på den flade hede tårner den 17 meter høje klit Stoltenbjerg sig op, hvor man kan nyde panoramaudsigten fra toppen. Ønsker man at være der i flere dage, er der shelters, bålplads og udendørskøkken ved oplevelsescenteret Naturrum Kirstinelyst. Man kan booke shelterne online via Naturstyrelsen, og der er adgang til brænde, vand samt adgang til toiletter«.

3. Tversted Søerne

Foto: Cathrine Cort Koppel

»Med åkander, der spejler sig i søen og med den lille træbro, der forbinder stien, får man associationer til Claude Monets have, når man ankommer til Tversted Søerne. Det er et idyllisk udflugtsmål, hvor man kan nyde madkurven ved bænkene omkring søen.

Der er god mulighed for at udforske Tversted Klitplantage med afmærkede vandreruter. Hvis man besøger plantagen i blomstringstiden juli og august, kan man være heldig at se sjældne orkideer. Der er en stor naturlegeplads, shelters og bålplads, så vil man have en spejderoplevelse, så husk soveposen. Hvis man trænger til en frisk dukkert, kan man slutte gåturen af med et besøg ned gennem klitterne til den hvide sandstrand ud mod Tannisbugten«.

4. Sletterhage Fyr

Foto: Cathrine Cort Koppel

»På Djurslands sydligste punkt ligger Sletterhage Fyr, der med sit prægtige fyrtårn er et smukt syn i fantastiske naturomgivelser. Kontrasten mellem det hvidmalede fyr og de farvede ruder i tårnet, gør Sletterhage Fyr til en smuk perle i uberørt landskab. I sommerperioden er der mulighed for at komme op i tårnet og nyde udsigten. Det anbefales dog ikke at gå i vandet, da det er utrolig strømfuldt. Man kan kombinere besøget med en tur ad den afmærkede sti til udsigtsposten på det 99 meter høje Ellemandsbjerg. I plantagen er der mulighed for at gå på svampejagt og finde brombær i efteråret«.

5. Rold Skov

Foto: Cathrine Cort Koppel

»En eventyrlig naturoplevelse venter i Rold Skov, som med sine finurlige krogede træer nemt kunne være hjem for små trolde i en fantasiverden. Deraf kommer navnet Troldeskoven, men også Urskoven gemmer på gamle bøgetræer, hvor de ældste er over 300 år gamle.

De grønne omgivelser i Nordjylland byder på mange aktiviteter, og er du til sved på panden, kan du kaste dig ud i en 23 kilometer lang mountainbikerute i bakket landskab. På vejen kan du være heldig at se nogle af oldtidsgravene, som Rold Skov har liggende. Der er mulighed for guidede ture i skoven, kanoture i området eller du kan opleve skoven i eget tempo og udforske på egen hånd«.

6. Bovbjerg Fyr

Foto: Cathrine Cort Koppel

»Det smukke røde Bovbjerg Fyr pryder toppen af den 41 meter høje Bovbjergklint og ligger majestætisk på kanten over havet. Turen derop, hvad end det er i bil, på hest eller på cykel, byder på smukt landskab på venstre side og udsigt til Vesterhavet på højre.

Hvis man er frisk på ekstra god udsigt, så tag trapperne op til tops i det 26 meter høje fyrtårn. Har du lyst til en alternativ måde at komme ned fra fyret på, kan du booke rapelling.

De frivillige på Bovbjerg Fyr holder guidede ture og oplæg om blandt andet fyrets historie under besættelsen. De sørger også for at sælge hjemmebag i fyrets café, så man ikke går sukkerkold, hvis man tager på en af de omkringliggende vandreruter, hvilket er bedst at opleve på cykel eller til fods«.