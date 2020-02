På ski eller snesko eller i en liggestol på terrassen: Få sol, sne og musik i Val di Sole

Automatisk oplæsning

1 Ski, spa og kildevand​

Val di Sole, hvor o’et er forsynet med stråler som en lille sol i turistbrochurerne, er ganske vist en solrig dal, for den er bred og løber øst-vest. Men det er hverken solen eller sneen for den sags skyld, der er turismens afsæt. Det er derimod vandet.

De første turister kom til området for det sunde vand, termalvand, der springer i sidedalen Val di Pejo. Her i den lille by Pejo opstod en turisme med kurgæster og hoteller bygget i bjergenes skygge, så man havde køligheden på varme sommerdage.

I nyere tid er solen kommet i centrum, og vinteren med sne og skiløb er også blevet storturisme, ligesom vandet er blevet storindustri. Det tappes i nabobyen Cogolo og sælges på flasker.

Pejo har stadig sit Terme di Pejo med varme bade og i dag også et lille skiområde. Et samarbejde, SuperSkirama, kobler skiområderne i Pejo, Val di Sole-byerne Folgarida og Marilleva sammen med Madonna di Campiglio i dalen på den anden side af bjergene, hvor lifter og pister igen er koblet sammen med byen Pinzolo længere nede i Campigliodalen.

Endelig er Passo Tonale yderst i Val di Sole tæt ved provinsgrænsen til Lombardiet med i samarbejdet. Der går skibusser mellem alle skiområderne i Val di Sole. Folgarida-Marilleva-delen har 26 lifter og lidt over 60 kilometer præparerede pister.​

Pejo-skiområdet har skistart 3.000 meter over havet og en 8 kilometer lang pist herfra ned i dalen til byen, der ligger 1.400 meter over havet. Området har i alt 7 lifter og 20 kilometer præparerede pister. Endelig omfatter et fælles skipas også Passo Tonale med 26 lifter og 100 kilometer præparerede pister.​





Pisterne er meget velpræparerede i området. Foto: M. Corriero, Val di Sole PR

Passo Tonale har områdets højeste skistart, 3.016 meter over havet – i Pejo sætter den store 100-personers kabinelift sine skiløbere af i 3.000 meters højde. Tonales store skimagnet er netop den høje skistart på gletsjeren Presena og den snesikkerhed, der er her. Men den globale opvarmning kan mærkes på gletsjeren. For 7 år siden fandt man på at dække store dele af Presena med et varmeafvisende tæppe i sommermånederne. 8,5 hektar hvidt tæppe rulles ud, og det forlyder, at det virker, og at gletsjeren der, hvor den ikke har været dækket af tæppet, er afsmeltet halvanden meter mere. ​

Madonna di Campiglio ligger midt i Folgarida-Marilleva-Madonna-Pinzolo-skiområdet. Foto: Carlo Baroni, Madonna-Trentino PR

2 Madonnaen i midten ​

Val di Sole er måske ikke så kendt blandt danske skiløbere, mens skibyen Madonna di Campiglio har en anderledes genkendelig klang. Byen har gentagne gange været vært for World Cup-skiløb og er også kendt for at være et fint skiområde. Fiat-koncernen har en stor chalet på Monte Spinale midt i skiområdet. Det er et ’selfie- og see me’-sted’ med restauranter, bar og tre Fiat Panda’er forsynet med små larvefødder i stedet for dæk parkeret udenfor. ​

Madonna di Campiglios historie går tilbage til 1100-tallet, da et hospice med kapel blev bygget i et pas, Carlo Magno, ved en af de vigtigste veje gennem bjergene på vej mod nord. Turismen kom til i 1800-tallet, hvor hospicet blev renoveret til alpehytte for rejsende og bjergklatrere og senere om- og tilbygget til Grand Hotel des Alpes Campiglio, hvor den smukke kejserinde Sissi og kejser Franz Josef har været gæster.

Der kan købes liftkort til et enkelt skiområde, en kombination af et par eller til alle.

Hoteller med mange stjerner, dyre restauranter og tilsvarende shopping findes i skisportsbyen. Campiglios skiområde medregnet skipisterne ned til Pinzolo har 30 lifter og 80 kilometer præparerede pister.

På snesko kan man komme ud i den vilde natur, selv om sneen ligger dybt. Foto: Judith Betak

3 På snesko mellem træer ​

Stien er smal og snor sig mellem lærk, fyr og graner. Den er afmærket, men også let at følge, for der er spor i sneen. Det er nu kun på de stejle skråninger, at det er vigtigt at holde sig på stien. Hvor det er fladt, kan vi med vores snesko færdes overalt.​

David Pedergnana er uddannet naturguide og fører hjemmevant an mellem træerne ud i lysningen, hvor vi i stilheden kan høre en bæk risle ned mod den tilfrosne sø. Solen skinner, og vi har det smukkeste panorama over bjergene omkring os.

Vi er i Parco Nazionale dello Stelvio. Det er Italiens største nationalpark, som fortsætter over grænsen til den schweiziske nationalpark, og på den italienske side støder til to andre parker, Parco Naturale Provinciale dell’ Adamello-Brenta og Parco Regionale dell’ Adamello. Et enormt naturområde, som er en tredjedel større end Fyn og har alle alpine klimazoner fra dalbund 650 meter over havet til gletsjerområder op til næsten 4 kilometers højde.

David Pedergnana beretter om gemser og alpestenbuk med de store horn, viser os spor efter rådyr og hare og fortæller om vildsvin, der roder naturen til ukendelighed, om lossen, som sjældent ses, fordi her er for mange mennesker, og om fugle, spætter, ugler og kongeørnen, så selv om vi ikke ser et eneste dyr, føler vi os ikke snydt.

Vi synes, vi er langt fra alting, men der er kun nogle kilometer til Pejos skiområde, som ligger i nationalparken.

Koncert-iglo i dunkel og mystisk stemning fra lyset i de instrumenter i is, som musikerne spiller på. Akustikken er fantastisk, og vi glemmer, at der er minus syv grader. Foto Judith Betak.​ Foto: Judith Betak





4 Instrumenter i is ​

»Da jeg hørte tonerne, som blev spillet på min isviolin, ændrede mit liv sig«. Tim Linhart slår ud med hænderne, og hans stemme runger under iskuplen. Han var isskulptør og havde lavet en violin, da en af hans musikervenner tilbød at sætte strenge og en elektrisk signaludgang på den, så man faktisk kunne spille på den. Det lød fantastisk, og i dag står Tim Linhart bag Ice Music Festival på Presena-gletsjeren over Passo Tonale.​

Heroppe er bygget en gigantisk iglo med plads til et par hundred mennesker og koncerter, hvor musikerne benytter Tims isinstrumenter: trommer, bas, cello, to guitarer, violin og en stor xylofon forsynet med indre lys, som skifter farve og giver en helt speciel stemning. Alt er is, også sæderne til publikum. Man får et siddeunderlag.

»Det er tiende gang, at jeg bygger en koncertsal som denne med instrumenter i is, men første gang i Val di Sole«, fortæller han og tilføjer, at det allerede er besluttet, at der skal være isfestival igen næste sæson. ​

»Da bliver det lettere, for da ved folkene her, hvordan det skal gøres«.

Der er både klassisk og rytmisk musik på programmet. Denne aften et italiensk indie-pop-rockband i tykke hvide jakker og tophuer godt ned over ørerne. Sangen sitrer under det hvælvede isloft, og akustikken er formidabel. Vi glemmer helt, at der er syv frostgrader i isdomen. Men det gør musikerne ikke. Da tre kvarter er gået, og sidste nummer er spillet, lægger applausen op til ekstranummer.

»Hvis vi kan«, siger sangeren og prøver at rette sine stivfrosne røde fingre ud, inden han igen griber om den 35 kg tunge isguitar, han har placeret på et liggeunderlag på det ene ben, og klarer endnu et nummer. Jublen vil ingen ende tage.

Ice Music Festival. Pris: 25 euro, plus 10 euro for kabinebanen, hvis ikke man har liftkort til området. Der er koncerter et par gange om ugen fra januar til april.

Lokale råvarer, her røget bjergørred, serveres på Bob Gourmand-restauranten Antica Osteria. Foto: Judith Betak

5 Bondekost og Bib Gourmand ​

Den bedste skidag er lørdag, hvor turisterne rejser og ankommer. Da er der ikke så mange på pisterne. Stort set kun lokale er på ski, og pisterne er næsten ’tomme’ i timevis omkring frokost, som for en italiener ikke bare er en sandwich i farten.

Gode restauranter er gavmildt strøet ud over Val di Sole. Bio Agritur Maso Celesta er en af dem. Familien Daldoss, som har drevet hotel en snes år i Tonali syd for Dolomitterne og fortsat gør det, ville ’hjem’ til bjergene og købte for 7 år siden en gård i den lille flække Stavel nær landsbyen Vermiglio. En onkel driver landbruget, og tredje generation familien, 27-årige Debora, tager sig af restauranten, der er erklæret økologisk og selvproducerende med kød og oste. Gården har som traditionelle alpegårde stald i ’kælderen’ og beboelse ovenpå. Her er beboelsen indrettet til restaurant, og som en kuriositet er der glas i en del af gulvet, så man kan kigge ned til køerne.​

En anden toprestaurant er Antica Osteria i Ossana, en lille landsby med omkring 100 indbyggere lidt længere mod øst, hvor dalene Val di Pejo og Val di Sole mødes. Restauranten, som er Michelin Bib Gourmand, er indrettet i et gammelt hus med masser af små rum med antikviteter og i hyggelig stil. Der er ikke menukort. Køkkenchef og ejer af stedet Mariano Dell’ Eva læser dagens retter op: antipasti, pasti, kødretten og dessert til priser, der ikke adskiller sig meget fra alle restauranter i dalen, men det gør smag, servering og kvalitet.​

Antica Osteria er i øvrigt senest blev udvidet med tre værelser til udlejning på første sal.

