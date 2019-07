Grønne souvenir fra ferien kan rumme farlige, blinde passagerer

Fakta

Top 7 over karantæneskadegørere

Listen viser de syv karantæneskadegørere, som der er størst mulighed for at finde i Danmark. Skadegørerne eller symptomerne er nemme at få øje på, og de findes regelmæssigt her i landet.

Asiatisk citrustræbuk: Billen anoplophora chinensis kan angribe mange plantearter.

Asiatisk træbuk: Billen anoplophora glabripennis har ødelagt store skovområder.

Blommepox: Virussen sharka angriber stenfrugt som blommer og kan ødelægge høsten.

Jordloppen: Epitrix lever af kartoffelplanter og knolde. Larverne gnaver gange under kartoflens skind.

Europæisk visneskimmel: Svampen phythophthora ramorum findes især på rhododendron og viburnum.

Kartoffelbrok: Svampen synchytrium endobioticum angriber kartoffelknolde og giver udvækster på knoldene.

Kartoffelcystenematode: Nematoderne globodera rostochiensis og globodera pallida kaldes populært ’kartoffelål’ og er små runde cyster på rødderne.

Kilde:Landbrugsstyrelsen.

