Københavns Lufthavn har fundet nyt sikkerhedsproblem på flybanerne

Efter Politiken har afdækket alvorlige problemer med sikkerheden på start- og landingsbaner i Københavns Lufthavn, har lufthavnen nu fundet endnu et problem. Også denne gang vedrører problemerne de banelysarmaturer, der tidligere er fundet på banerne, og som et fly påkørte 15. september i år.

København Lufthavn oplyser til Politiken, at lørdag fandt stykker af såkaldt ’epoxyfuger’ på en flybane. En epoxyfuge er en form for membran, som beskytter banelysarmaturer og asfalten omkring armaturerne mod blandt andet frost- og vandskader.

Epoxy-stykkerne blev fundet på en såkaldt taxiway, altså en transportbane, som ikke bruges til start og landinger.

Ved nærmere eftersyn fandt lufthavnen 12 yderligere tilfælde, hvor epoxyfuger var så nedslidte, at man nu har beslutte at fremskynde vedligehold og udskiftning af dem. Københavns Lufthavn oplyser, at området, hvor man fandt epoxy-stykkerne, straks blev lukket ned for flypassage, mens udbedringerne foregik.

At en epoxyfuge er i stykker betyder ikke nødvendigvis, at selve lysarmaret sidder løst, hvilket har været det store problem for lufthavnen. Løsrevne armaturer blev fra 24. september 2018 og frem fundet tre gange på start- og landingsbaner, før et fly påkørte et fjerde løst armatur og fik beskadiget et dæk.

Lufthavn: Ingen væsentlig sikkerhedsrisiko

Teknisk direktør i Københavns Lufthavn, Christian Poulsen, siger, at lufthavnen tager hændelsen »meget alvorligt«.

»På baggrund af de hændelser, vi har haft tidligere i år, har vi aktuelt ekstra stor opmærksomhed på vores lysarmaturer og gennemfører ekstra kontroller. Uanset at de defekte epoxyfuger ikke i sig selv vurderes at have udgjort nogen væsentlig sikkerhedsrisiko, er det alligevel noget, vi tager meget seriøst«, siger han.

De løse armaturer er ifølge eksperter i flysikkerhed – og lufthavnen selv – farlige, fordi de kan blive suget op i flymotorer, penetrere flykroppen eller punktere dæk.

Af et fortroligt udkast til en rapport om sikkerhedsproblemerne, som Politiken er i besiddelse af, fremgår det, at vedligeholdet omkring lysarmaturerne har været for dårlig gennem en længere periode. Det fremgår også, at lufthavnens egne sikkerhedsfolk har vurderet, at flytrafikken burde have været indstillet, da man opdagede problemet. Det blev den imidlertid ikke.

Lufthavnens driftdirektør, Kristian Durhuus, som i sin rolle af flyvepladschef har ansvaret for at lukke for flytrafikken, har fastholdt over for Politiken, at det har været forsvarligt ikke at lukke for trafikken.