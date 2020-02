For 6.000 kroner skov, tak: Min rejseaktivitet forekommer mig pludselig i år overordentlig dekadent grænsende til det ulækre

FAKTA

Skovprojekter

Plant et træ: En almennyttig organisation, som har kronprinsen som protektor. Organisationen har siden 1988 plantet mere end 1,5 millioner træer i Danmark. Du kan støtte organisationen med valgfri beløb, men du kan ikke vide, hvor meget ’træ’ og reduktion du får for pengene. Du kan også købe et træ, som bliver plantet af et skolebarn i første klasse.​

Rensti: Hjemmeside, hvor du kan beregne din og/eller din families CO 2 -udslip og kompensere ved at købe et abonnement på enten et metanprojekt eller skovprojekter i Kenya, Tanzania, Uganda og Indien. Projekterne er verificeret af Verified Carbon Standard, den standard, der anbefales af den klimapolitiske tænketank Concito.​​​​​​​

Ecotree:Danskbaseret firma skabt af en gruppe franske forretningsfolk. Ideen er, at du køber træ/træer i Ecotrees skove i Frankrig og snart også i Danmark, Storbritannien, Sverige og Holland. Du ejer træet, og når det engang er stort nok til at blive fældet, får du fortjenesten fra tømmeret. Hver gang et træ fældes, lover Ecotree at plante tre nye træer, således at deres skove altid vokser.​

Den Danske Naturfond: Arbejder med at tilbageføre danske arealer til deres naturlige, oprindelige form – f.eks. at skabe naturskov på heder eller lavtliggende landbrugsjorde eller omdanne produktionsskov til naturskov. Det koster 120 kr. at støtte oprettelsen af 10 m2 skov.​​​​​​​

Der er potentielt store CO 2 -gevinster, men Den Danske Naturfond er endnu ikke klar med et produkt, hvor du kan se, hvor meget CO 2 -kompensation du får for din støtte.

Trofaco: Firma, der tilbyder CO 2 -kompensationen til private og virksomheder i form af plantning af træer i bl.a. Uganda og Cambodia. Skabt af danskere med mange årtiers erfaring i international udvikling. Træerne ejes og beskyttes af lokale husmandsforeninger, der selv får gavn af træerne til frugt, medicin og i sidste ende tømmer. Bruges af bl.a. Folkekirkens Nødhjælp til at kompensere for deres medarbejderes rejser.​​​​​​​

Statens Skovfond: I løbet af 2020 vil regeringen lancere en ’skovfond’, som private, civilsamfundet og virksomheder kan bruge til at købe CO 2 -kompensation hos. ​​​​​​​

Oprettelsen af skovfonden bliver støttet med 100 millioner kroner, men vil drives som en uafhængig fond, der skal lave klimaaktiviteter på arealer i Danmark – heriblandt, men ikke udelukkende, skovrejsning.

