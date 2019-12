Stadig flere vil gøre noget selv og klimakompenserer

Fakta

Hvad er klimakompensation?

Vi udleder alle sammen CO 2 i løbet af vores hverdag. Blandt andet fra produktionen af den mad, vi indtager, og de indkøb, vi foretager, og fra transport som eksempelvis bilkørsel og flyrejse.

Den udledning kan vi kompensere for på forskellig vis. For eksempel ved at investere i projekter, der reducerer CO 2 -udledningen med lige så meget, som du har udledt.

Det kan være i diverse former for forskning i initiativer, der understøtter en ændring fra fossilt brændstofforbrug til vedvarende energi som f.eks. vindmøller, solceller eller biomasse eller plantning af træer. Træer er blandt de bedste CO 2 -opfangere, der findes.

