Tusindvis må undvære bagagen i Københavns Lufthavn Ledelsen i Menzies, der håndterer bagage, er selv trådt til, fordi medarbejderne fredag har nedlagt arbejdet.

Tusindvis af passagerer, der fredag aften og lørdag morgen er landet eller vil lande i Københavns Lufthavn, kan ikke få deres bagage.

Det oplyser talsmand Mikkel Krogh fra Københavns Lufthavn.

Det skyldes, at bagagemedarbejdere hos virksomheden Menzies har nedlagt arbejdet. Virksomheden står blandt andet for at håndtere Norwegians passagerers bagage.

Arbejdet blev nedlagt fredag eftermiddag ved 16-17-tiden, og arbejdsnedlæggelsen ventes at vare frem til lørdag formiddag. 4500 passagerer kan blive berørt.

»Vi ved fra Menzies' ledelse, at bagagepersonalet senest skal være tilbage klokken ti (lørdag formiddag, red.)«, siger Mikkel Krogh.

Omkring klokken 20 ligger cirka 400 kufferter stadig i fly og kan ikke komme ud til passagererne, fordi der ikke er personale til at flytte dem, oplyser han.

Mens flere passagerer må forlade lufthavnen uden bagagen, så forsøger Menzies stadig at få bagage om bord på de fly, der skal lette.

Afskedigelse af en medarbejder vækker vrede

Lederne er nemlig trukket i arbejdstøjet.

»Menzies' ledelse prøver at håndtere de få afgange, der måtte være med Norwegian her i aften og få den bagage med, som bliver tjekket ind til de afgange«.

»Men de er selvfølgelig ikke lige så mange, som bagagepersonalet er. Så de kan ikke tømme flyene, men de kan prøve at sørge for at få alt den bagage med til dem, som skal afgå fra København«, siger Mikkel Krogh.

Formand for 3F Kastrup Henrik Bay-Clausen oplyser, at portørerne har nedlagt arbejdet, fordi de er utilfredse med afskedigelsen af en medarbejder.

»Det er en medarbejder, som lige har stillet op til et valg til en tillidspost. Kort efter blev han afskediget«, siger formanden.

Han understreger, at 3F har opfordret medarbejderne til at genoptage arbejdet hurtigst muligt. Arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, fastslår han.

»Den er helt igennem overenskomststridig«, siger Henrik Bay-Clausen.

Der kommer til at køre en juridisk sag om, hvorvidt fyringen af den pågældende medarbejder var berettiget.

Også i december nedlagde medarbejderne fra Menzies arbejdet. Da skyldtes det utilfredshed med arbejdsmiljøet. Ifølge Henrik Bay-Clausen har de to nedlæggelser ikke nogen umiddelbar sammenhæng.

