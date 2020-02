Arbejdsnedlæggelse skaber lange køer i Københavns Lufthavn

Automatisk oplæsning Beta

Skal du ud at flyve i dag, så kan det være en meget god idé at komme i god tid. Der kan nemlig være store forsinkelser i sikkerhedskontrollen her til morgen i Københavns Lufthavn.

Pressechef i Københavns Lufthavn Kenni Leth bekræfter overfor Politiken, at der er overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lufthavnens sikkerhedspersonale.

»Vi prøver at holde enkelte spor åbne, men man må som passager forvente store forsinkelser her til morgen«.

Det kan betyde store forsinkelser for, om passagerer kommer med flyet til tiden, men der kan også være forsinkelse på bagagen, da den også bliver tjekket af sikkerhedspersonalet, oplyser han.

Når jeg mit fly?

Pressechefen kan ikke garantere, at alle passagerer når at komme med deres fly.

»Det kommer an på luftfartsselskaberne. De kan beslutte at foretage flyvningen alligevel, hvis der går for lang tid«, siger Kenni Leth.

Københavns Lufthavn opfordrer folk til at holde sig orienteret på deres hjemmeside cph.dk, hvor de vil opdatere om konsekvenserne af arbejdsnedlæggelsen, og hvor passagerer kan finde oplysninger om deres fly og se, om der er forsinkelser.

»Vi ved ikke hvor længe arbejdsnedlæggelsen varer. Der er et fagligt møde - først når det er overstået kan vi genoptage normal drift«, siger pressechefen.

