Udenrigsministeriet fraråder nu rejser til Norditalien

Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke nødvendige rejser til fire regioner i det nordlige Italien, som har været ramt af coronavirus,

Det oplyser ministeriet.

Der er konkret tale om regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto.

Ministeriet begrunder ændringen med et forsigtighedsprincip, da der har været en stor stigning i antallet af smittetilfælde i regionerne.

I rejsevejledningen fremgår det nu:

»Hvis du har planlagt en rejse til ovennævnte regioner, bør du overveje, om det er nødvendigt at rejse nu. Hvis du allerede opholder dig i ovennævnte regioner, bør du være ekstra opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens råd for at mindske risikoen for at blive smittet«.

Italien er det land i Europa, hvor flest personer er smittet med virusset.

Før påpegede rejsevejledningen blot, at man som dansker skulle udvise ekstra forsigtighed.

To af de fire smittede danskere, menes at være blevet smittet efter en skiferie i det nordlige Italien.

Den ene af dem var en mand, som vendte hjem fra en skiferie i Norditalien 15. februar. Tre dage efter hjemkomsten syg med blandt andet feber.

Han kontaktede lægen 27. februar - ni dage efter de første symptomer - og fik bekræftet coronasmitte dagen efter.

