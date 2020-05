Brug maske og tag din temperatur: Sådan vil Ryanair genoptage fire ud af ti flyvninger fra juli

Lavprisselskabet vil blandt andet forlange, at rejsende bruger ansigtsmasker og beder om tilladelse til at gå på toilet.

Det store irske luftfartsselskab Ryanair vil genoptage 40 procent af sine planlagte flyvninger fra den 1. juli. Det oplyser lavprisselskabet i en pressemeddelelse.

Selskabet har udgivet en video, der viser, hvordan passagererne skal forholde sig. Blandt andet skal de tjekke ind online, selv tjekke bagage ind, have boarding pass på mobiltelefonen, tage temperatur i lufthavnen, holde afstand og bruge masker hele vejen gennem lufthavnen og om bord på flyet.

På flyet vil Ryanairs ansatte også bære masker, og salg af snacks og drikkevarer vil kun være muligt at betale for med kreditkort – ingen kontanter. Skal man på toilettet, må man ikke stille sig i kø i midtergangen, men skal bede personalet om lov, hvorefter man kan gå på toilettet en ad gangen.

Ryanair anbefaler desuden passagererne at vaske hænder og spritte af jævnligt, ligesom de selv vil sørge for, at flyene bliver gennemrengjort og afsprittet en gang i døgnet.

På den måde vil Ryanair, der er Europas største lavpris luftfartsselskab, sætte gang i 1000 flyvninger om dagen fra den 1. juli og flyve på 90 procent af dets oprindelige ruter. Det er en markant stigning fra de blot 30 daglige flyvninger, selskabet i øjeblikket udfører.

Venner og familier skal genforenes

Coronavirusudbruddet har generelt ramt lufttrafikken hårdt, efter at de fleste lande helt har frarådet rejser over landegrænser.

»Det er vigtigt for vores kunder og vores folk, at vi vender tilbage til vores normale planer fra 1. juli«, siger direktør Eddie Wilson, der sidder under luftfartsselskabets øverste topchef, Michael O’Leary.

»Efter fire måneder er det tid til, at Europa kommer på vingerne igen, så vi kan genforene venner og familier, så folk kan komme tilbage på arbejde, og så vi kan genstarte Europas turistindustri«, siger han.

Regeringen i Storbritannien, der udgør en stor del af Ryanairs marked, meddelte i weekenden, at personer, der ankommer med fly fra andre lande, vil blive pålagt at gå i selvisolation i to uger efter ankomst.

Den plan bliver kaldt ’idiotisk’ af Ryanair-chef Michael O’Leary.

»Den er alligevel umulig at implementere og håndhæve, så jeg tror i høj grad, at folk kommer til at ignorere den«, siger han.

