Udenrigsministeriet: Der er kun tre lande, du bør rejse til frem til 31. august

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et pressemøde netop meddelt, at danskerne fra den 15. juni må rejse til Tyskland, Norge og Island.

Siden den 13. marts, hvor rejsevejledningerne blev ændret, har hele verden været orange, dvs. at Udenrigsministeriet herhjemme har frarådet alle ikkenødvendige rejser til hele verden. Nu ændres vejledninger for Tyskland, Norge og Island, så landende er farvet ’gule’. Dvs. at rejser ikke frarådes, men at man stadig skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen.

FAKTA Det betyder Udenrigsministeriets fire farver Udenrigsministeriet opererer med fire forskellige farver i deres rejsevejledninger. Vær opmærksom på, at et land godt kan have flere farver, da situationen i et land kan variere betydeligt fra et område til et andet. Rød: Alle rejser frarådes. Du bør du kraftigt overveje, om du vil rejse. Hvis du rejser, opfordres du til at søge professionel sikkerhedsrådgivning. Kontakt dit forsikringsselskab inden afrejse, da stort set ingen almindelige rejseforsikringer dækker rejser til røde områder. Du skal gå i 14 dages selvisolation efter hjemkomst. Orange: Alle ikkenødvendige rejser frarådes. Du bør du kraftigt overveje, om du vil rejse, da risiciene disse steder er alvorlige. Kontakt dit forsikringsselskab inden afrejse, da kun meget får rejseforsikringer dækker rejser til orange områder. Du opfordres til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Gul: Vær opmærksom på rejsen, men rejser frarådes ikke. Hold dig opdateret hos de lokale myndigheder under rejsen. Almindelige rejseforsikringer dækker rejser til gule områder, men tjek for en sikkerheds skyld med dit forsikringsselskab. Du skal ikke i karantæne ved hjemkomst. Grøn: Bruger din sunde fornuft og vær opmærksom på samme måde, som i Danmark. Rejseforsikringer dækker. Du skal ikke i karantæne ved hjemkomst. Vis mere

For resten af Europa og verden frarådes fortsat alle ikke-nødvendige rejser frem til den 31. august.

»For alle andre lande vil rejsevejledningen stadig være orange. Det gælder for resten af Europa og resten af verden«, lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger vil blive opdateret her i eftermiddag, og selv om rejser til Tyskland, Norge og Island tillades fra den 15. juni, så råder Udenrigsministeriet til, at man undgår at overnatte i byområder med 750.000 indbyggere eller derover i disse lande.

»I resten af verden frarådes rejser fortsat til 31. august. Man kan risikere at ramme ind i lokale restriktioner og strander. Af de 7500 danskere i databasen er der stadig omkring 700, der har brug for hjælp til at komme hjem«, sagde Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S).

Ifølge statsministeren planlægger regeringen først på den anden side af sommerferien at åbne for EU og Storbritannien. Regeringen er i dialog med Sverige og Finland, og der kan på den baggrund eventuelt blive foretaget yderligere lempelser i rejsevejledningerne inden den 31. august. For Sverige kan det for eksempel være regionalt med særligt fokus på Øresundsregionen.

Men danskernes mulighed for at komme sydpå i sommerferien ser hermed ud til at være udelukket. For hvis et land er orange, så vil et dansk rejsebureau ikke sende deres gæster dertil. Ligeledes skal danskerne være opmærksom på, hvis de selv rejser til et land, der er orange, så dækker deres rejseforsikring med stor sandsynlighed ikke.

»I bliver også et år, hvor flere end normalt holder ferie herhjemme. Det betyder forhåbentligt også, at de lægger penge hos de restauranter og kulturtilbud, der har det hårdt«, lød det fra Mette Frederiksen, der også opfordrede til fortsat forsigtighed.

»Det betyder, at vi kan blive ganske mange i det danske sommerland. Så jeg vil opfordre til, at alle opfører sig fornuftigt«, sagde Mette Frederiksen.