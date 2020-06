Tyskland ophæver rejseforbud til hele EU

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at Tyskland ophæver rejseforbud for EU-landene samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz fra 15. juni.

Han siger, at retningslinjerne vil gøre det klart, at de tyske myndigheder ikke tilråder rejser til Storbritannien, så længe en 14 dages karantæne er gældende.

Maas gør det også klart, at rejseforbuddet kan blive genindført, hvis udbredelsen af coronasmitte tager til.

Med hensyn til lande uden for EU er den tyske regering afventende og vil senere tage bestik af udviklingen.

Der er i den tyske befolkning navnlig spænding omkring Tyrkiet, der er et af de mest foretrukne ferielande i forbundsrepublikken.

Færre dødsfald i Tyskland end mange andre steder

Tyskland har Europas største befolkning, men har alligevel haft langt færre dødsfald med coronavirus end de andre store europæiske lande.

»Det er en rigtig positiv udmelding fra Tyskland, som har stor betydning for Danmark, dansk økonomi og hele det indre marked i EU«, siger branchedirektør Michael Svane, DI Transport og infrastruktur, i en kommentar til den tyske regerings beslutning.

»Meldingen bør følges op af en fælles europæisk aftale og Danmark bør engagere sig aktivt i et sådant arbejde«, siger han.

»Det er selvsagt afgørende, at det sker med forsvarligt hensyn til at smittetrykket er under kontrol«.

En rundspørge i Tyskland i maj viste, at de tyske turister i stor udstrækning har tænkt sig at blive hjemme denne sommer.

Rundspørgen, som den tyske tv-kanal ARD foretog, viste, at halvdelen af de adspurgte, som allerede kender deres planer for sommeren, svarede, at de har tænkt sig at blive i Tyskland.

Ritzau