Rejsebureauer er bekymrede for ny model for rejsevejledninger: »Det er ikke normalt at skulle holde øje med smittetal, når man sælger rejser«

I rejsebranchen glæder man sig over, at man kan sælge rejser igen. Men der er også bitterhed og ærgrelse over de tusindvis af aflyste rejser, samt bekymring for den nye model for rejsevejledninger.