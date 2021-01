5 steder du skal opleve i Herning: I Midtjyllands kulturelle energibundt er både fodbold og kunst i superligaen

Herning er – og har i nyere tid været – en driftig by. Her er glasset aldrig halvtomt, altid halvt fyldt. Ud af jævne kår har byen med ubændig stædighed formået at skabe succeser med især tekstilfabrikation, messe- og kongrescentre og ikke mindst MCH Arena og Jyske Bank Boxen og et succesfuldt superliga fodboldhold.

Også når det gælder kunst og museer, er Herning i førersædet. Få her fem bud på kulturelle oplevelser, hvoraf de tre første ligger få minutters gang fra hinanden i bydelen Birk.





Et af bysbørnene, skjortefabrikant og siden stifter af bøfkæden A Hereford Beefstouw Aage Damgaard, var en ivrig kunstsamler, og han stillede samtidig faciliteter til rådighed for en række store danske kunstnere. En af dem var Carl-Henning Pedersen, som dekorerede hele indersiden af Aage Damgaards spændende snegleformede Angli-skjortefabrik med friser af blå kakler, der fik titlen ’Fantasiens leg om livets hjul’. Carl-Henning Pedersen døde i 2007, og hans urne er nedsat et ukendt sted i den indre gård. Hans jordiske rester er således blevet en del af hans store billedfrise.