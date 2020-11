Charterbureauet Bravo Tours genopstår fra de døde, men til en høj pris

Akkurat som Lazarus i Det Nye Testamente er charterbureauet Bravo Tours i Herning genopstået fra de døde, men til en høj pris. Charterbureauets genopståen under navnet Bravo Tours af 1998 anslås at koste Rejsegarantifonden mellem 100 og 150 millioner kroner.

Dermed bliver konkursen den hidtil dyreste i Rejsegarantifondens historie. Bravo Tours har indtil konkursen været en del af det islandske selskab TravelCo Nordic.

TravelCo bad 9. oktober skifteretten om at komme under rekonstruktionsbehandling. Retsmødet om rekonstruktionen skulle finde sted 23. oktober, men i første omgang forlød det, at retsmødet var udskudt. 27. oktober meddelte en del af de gamle ejere og ansatte med direktør Peder Hornshøj i spidsen, at de bl.a. havde købt Bravo Tours-navnet og rejsebureauets kundebase. Først 29. oktober kom det frem i Statstidende, at der faktisk var tale om en konkurs allerede 23. oktober.