Antallet af dræbte i flystyrt steg i 2020 trods færre ulykker

Selv om antallet af flystyrt blev mere end halveret i 2020, så steg antallet af dødsfald i ulykker med passagerfly sammenlignet med 2019.

Det viser en opgørelse fra det hollandske luftfartsanalysefirma To70.

I det forgangne år var der 40 ulykker, som involverede større passagerfly. Fem af ulykkerne var dødelige, og de resulterede i sammenlagt 299 dødsfald.

I 2019 var der 86 ulykker, hvoraf otte krævede menneskeliv. I alt døde 257 personer.

De færre styrt kom samtidig med en stor nedgang i flytrafikken som følge af coronaviruspandemien.

Websiden Flightradar24 har opgjort, at antallet af kommercielle flyvninger, som det følger over hele verden, i 2020 faldt med 42 procent til 24,4 millioner.

I 2020 var der 0,27 dødsulykker for hver én million flyvninger med store kommercielle passagerfly. Det svarer til et styrt for hver 3,7 millioner flyvninger. I 2019 var der 0,18 dødsulykker per én million flyvninger.

Over halvdelen af dødsfaldene i 2020 kan tilskrives en enkelt ulykke i januar, da et fly fra Ukraine blev skudt ned i iransk luftrum. 176 personer mistede livet.

Iran erkendte efterfølgende, at passagerflyet ved en fejltagelse var blevet skudt ned af et missil.

Den næstmest dødelige ulykke fandt sted i maj, da 98 personer omkom i et styrt med et fly fra et pakistansk selskab.

ritzau