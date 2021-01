Minister stopper alle fly fra Dubai efter test-usikkerhed

Det er slut med at flyve fra Dubai til Danmark - også selv om man kan fremvise en negativ coronatest.

Sådan er det i hvert fald fra midnat natten til fredag og fem dage frem.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse sent torsdag aften.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) stopper for alle flyvninger fra millionbyen i De Forenede Arabiske Emirater de kommende dage, fordi der er mistanke om, at testene, man kan få inden udrejse af Dubai, ikke er pålidelige.

»Vi har tidligere set mutationer komme ind via Dubai, og vi kan vi ikke sidde sådan en mistanke overhørig«, siger ministeren i meddelelsen.

»Derfor vil alle passagerflyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater blive indstillet i fem dage, indtil det har været muligt at undersøge sagen til bunds og sikre, at den negative test, der bliver krævet, rent faktisk er en reel test, som er foretaget ordentligt«, siger Benny Engelbrecht.

Fra 9. januar har det været et krav, at alle rejsende til Danmark kunne fremvise en frisk coronatest, der viser, at de ikke er smittet med coronavirus.

Karantænefrit tilflugtssted

Men Udenrigsministeriet har fået ’en henvendelse’, der har rejst mistanken om testene fra Dubai, fremgår det af meddelelsen.

Det er ikke nærmere præciseret, hvem der er kommet med henvendelsen, hvornår den er kommet, eller hvad den går ud på.

Det har for nylig været fremme i medierne, at flere danske turister har lagt vejen forbi millionbyen, som slår sig på at være et solrigt, karantænefrit tilflugtssted - på trods af en kraftig stigning i antallet af smittetilfælde.

I slutningen af sidste uge kunne Statens Serum Institut oplyse, at det første tilfælde af en mere smitsom coronavariant fra Sydafrika var registreret i Danmark.

Den smittede er fra Sjælland, og smitten forbindes netop med en rejse til Dubai.

Det fremgår af Transportministeriets meddelelse ikke, hvordan det vil sikre, om testene i Dubai bliver foretaget ordentligt inden udrejse.

ritzau