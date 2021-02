Ny rapport dårligt nyt for flybranchen: Svært at undgå smitte om bord på fly

På en 18 timer lang flyvetur fra Dubai til New Zealand i september med kun 86 passagerer om bord, men med plads til næsten 400, blev 7 passagerer testet positive for corona under deres karantæne efter ankomsten. Mindst 4 blev smittet på selve flyveturen og det, selv om de sad på hver sin række.

Det fremgår af en ny rapport udarbejdet af medarbejdere ved New Zealands sundhedsministerium og beskrevet i avisen The New York Times. Rapporten konkluderer, at en enkelt passager med corona smittede i hvert fald fire andre på flyet.

Rapportens forfattere påpeger, at konklusionerne ikke er endelige for smitte på fly, men understreger, at der er en risiko for at blive smittet, selv om der er foretaget smittetest inden afgang, folk holder afstand, passagererne placeres forholdsvis langt fra hinanden, og både passagerer og kabinepersonale bruger mundbind og andre beskyttelsesforanstaltninger.

Eksperter har haft svært ved at konkludere, hvorvidt der er en stor smitterisiko ved at flyve eller ej. Danske rejsebureauer har brugt argumentet, at luften i fly filtreres så ofte, at smitterisikoen er minimal.