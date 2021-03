Problemramt Boeing-fly måtte slukke motor i luften

Et Boeing 737 MAX-fly kom fredag i problemer forud for landing i lufthavnen i Newark lidt uden for New York City, oplyser flyselskabet American Airlines.

Under flyveturen fra Miami til destinationen i Newark nær New York måtte flyet således udstede et nødsignal, da piloterne måtte slukke den ene af flyets to motorer på grund af mekaniske problemer. Det til trods landede alle 95 passagerer og de seks besætningsmedlemmer sikkert i lufthavnen.

Den amerikanske luftfartsmyndighed, Federal Aviation Administration (FAA) bekræfter i en udtalelse, at flyets piloter slukkede en af motorerne i luften, men at flyet selv var i stand til at køre hen til gaten efter landing. FAA vil nu undersøge hændelsen.

American Airlines udtaler, at hændelsen skyldes problemer med olietrykket i den pågældende motor.

»Alle kunder forlod flyet på normal vis. Der var ingen meldinger om skader på passagerer eller besætningsmedlemmer«, siger flyselskabet.

Boeings 737 MAX-fly vendte sidste år tilbage på vingerne i USA efter at være blevet underlagt et globalt flyveforbud i marts 2019 i kølvandet på to dødelige styrt. Styrtene skete med under et halvt års mellemrum i oktober 2018 og marts 2019 i henholdsvis Indonesien og Etiopien og kostede 346 personer livet.

Ifølge undersøgelser af styrtene var det et automatisk kontrolsystem kaldet MCAS, der tilsyneladende slog fejl i begge tilfælde. 737 MAX var forud for flyveforbuddet flyproducenten Boeings hurtigst sælgende fly til dato. Efter styrtene blev Boeing tvunget til at ombygge MCAS-systemet og indføre nye træningsprotokoller for piloter af flyet.

EU’s agentur for flysikkerhed, Easa, gav 27. januar grønt lys til, at flytypen igen kunne benyttes i Europa. To måneder forinden havde de amerikanske myndigheder givet deres tilladelse.

