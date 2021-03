Nu kommer der flere grønne lejebiler til økoturister og klimabevidste forretningsfolk

En lastbil er ved at læsse otte pluginhybridbiler af i det centrale København tæt ved Vesterport Station. På gaden tager landechef Andrew Smith fra biludlejningsfirmaet Avis, som skal have de otte biler til udlejning, imod.

»Det er et eksperiment«, siger han.

Avis er ved at få leveret 160 el- og pluginhybridbiler til udlejning, som skal indgå i flåden på 2.700 personbiler.

»Vi har mærket en stigende interesse for at leje grønne biler, men også en nervøsitet om, det nu i praksis kan lade sig gøre at køre på strøm. Nu prøver vi, og foreløbig er der interesse for at leje de grønne biler, som vi har fået i løbet af marts«, siger Andrew Smith.