5 eksperter peger på steder, du skal rejse til, så snart du kan

Forstå de nye rejsevejledninger

Fra 21. april vil verden ikke længere automatisk være rød. I stedet genindføres incidensmodellen for EU- og Schengen-landene.

Et land/en region (store lande er inddelt i regioner) bliver gul, hvis incidenstallet er mindre end 20 smittede per 100.000 indbyggere i en periode på 7 dage (kommer det op over 30, bliver det orange).

Den røde farve gives kun til et land med udbrud af særligt smitsomme varianter. P.t. er ingen lande i Europa røde.

En uge før hver fase begynder, udfærdiges en sundhedsmæssig vurdering, der kigger på udviklingen af smitte i Danmark og resten af verden, samt om andre centrale forudsætninger har ændret sig, herunder vaccinationsplan. Aftalepartierne vil herefter aftale det præcise indhold i fasen. Det betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.

Planen er inddelt i fire faser:

Fase 1 (begynder 21. april):Alle erhvervsrejsende må igen rejse til gule og orange lande. Danskere med ødegård/fritidshus i Norden kan også rejse dertil uden at skulle i isolation ved hjemkomst.

Fase 2 (begynder 1. maj): Fra 1. maj vil alle danskere, som er vaccineret, kunne rejse til gule og orange lande uden at skulle testes eller gå i isolation ved hjemrejse. Det gælder dog ikke for røde lande, da risikovurderingen bl.a. bygger på, at der i røde lande er bekymrende varianter af covid-19.

Fase 3 (begynder 14. maj): Da alle danskere over 50 år forventes at være vaccineret, ændres grænsen mellem gule og orange lande/regioner, så de først bliver orange, hvis landets/regionens smittetal er højere end 60 smittede per 100.000 over 7 dage (og det bliver gult igen, når det kommer ned under 50 – det tal, der tidligere var 20/30). I denne fase vil også danskere, som endnu ikke er vaccineret, kunne rejse til gule lande.

Fase 4 (træder i kraft 26. juni – lige ved begyndelsen på skolernes sommerferie): Alle kan rejse til gule og orange lande, også dem (f.eks. vores børn), der ikke er vaccineret. Man skal testes ved hjemkomsten til Danmark, men ikke gå i isolation. Kun hvis et land er rødt, vil danskere således ikke kunne rejse dertil på sommerferie. Som forholdene er nu, er ingen lande i Europa røde.

Andre lande: Der er dog yderligere et parameter, der har betydning for, om du kan rejse til udlandet – nemlig om de andre lande vil have danskere på besøg. Her er et overblik, som status er midt i april: