Det kræver hjemmearbejde, hvis du vil holde sommerferie i udlandet

Så er det ved at være tid til at finde den støvede kuffert frem fra kælderen igen. Sommerferien 2021 ser ud til at være reddet, efter at Folketinget sent tirsdag aften blev enige om en plan for en gradvis genåbning af rejser til udlandet.

Planen består af fire faser, den første træder i kraft på onsdag, 21. april, mens den sidste forventes indført 26. juni. Det er den sidste fase, som skal redde danskernes sommerferie:

»Med fase 4 ophæves isolationskravet efter udlandsrejser. Det vil være den største ændring, for så kan alle rejse, medmindre det er et rødt land, hvilket der for tiden ikke er nogen af i Europa. Det er det, der skal give os sommerferien«, siger Erik Brøgger Rasmussen, direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet.

Han spår, at vi måske allerede kan få sydens sol på kroppen, når planens fase 3 træder i kraft 14. maj: