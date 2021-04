Frygt i rejsebranchen: Testtrængsel i lufthavne kan holde danskerne hjemme fra ferie

Der skal flere fly ind og ud af Danmark.

Det er i korte træk et af de væsentlige elementer i den genåbningsplan i fire faser, som et stort flertal på Christiansborg blev enige om for et par uger siden.

Indrejsereglerne har hidtil krævet, at alle passagerer, der lander i danske lufthavne, skal testes ved ankomst, men fra på lørdag, 1. maj, indledes genåbningsplanens fase 2, som siger, at alle færdigvaccinerede danskere plus borgere fra EU- og EØS-lande samt enkelte tredjelande ikke længere skal testes eller gå i isolation ved indrejse. Der vil fortsat være krav om test af ikkevaccinerede rejsende. Spørgsmålet er, om testkapaciteten kan følge med, i takt med at rejsevejledningerne lempes, og det forventede antal af passagerer stille og roligt øges.

I øjeblikket er trafikken i de danske lufthavne på et minimum. I marts var der blot 148.877 eller i gennemsnit 4.800 rejsende om dagen i landets største lufthavn, Kastrup. Det svarer til et fald på 93,7 procent i forhold til året før corona,, 2019. Også i Billund Lufthavn, landets næststørste, var der langt mellem de rejsende i marts i år, hvor der var 13.585 passagerer, mens der i marts 2019 var næsten 250.000 passagerer.

En af de helt store kunder i Kastrup, Billund og andre danske lufthavne er det skandinaviske luftfartsselskab SAS, som i øjeblikket har godt 200 afgange og ankomster per uge fra Danmark til udlandet, men planlægger mere end at fordoble antallet af udenrigsruter frem mod juni i takt med den forventede stigende efterspørgsel.