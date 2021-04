Ny dansk klimapris skal gøre det nemmere for rejsende at vælge et 'grønt' hotel

Når mange danskere til sommer igen vil holde ferie herhjemme, bliver det nemmere at gøre det på en klimavenlig måde.

For Klimascore.com, der vurderer hotellers klimatiltag, Danish Business Travel Association og rejsesøgesiden Momondo er nu gået sammen om en ny bæredygtighedspris, Momondo Climate Award 2021, der skal sætte fokus på grønne hoteller.

Hoteller kan selv indstille sig til klimaprisen, og vinderen kåres 1. juli, fortæller René Jacobsen, der er medstifter af og direktør for Klimascore.com. Han siger om den nye pris:

»Vi ved fra en undersøgelse, som Momondo har lavet, at danskerne gerne vil rejse klimavenligt, men også, at de ikke ved hvordan. Vi har metoden, der kan hjælpe danskerne med det. Og en måde at sætte fokus på det, er at skabe en pris, der skal hjælpe hotellerne herhjemme med at vise, hvordan de arbejder med klima«, siger René Jacobsen.

Klimascore.dk blev lanceret i sommeren 2020 som en portal, der skulle gøre det muligt for hotelgæster at vælge klimavenlige overnatningssteder og på den måde være med til at reducere deres eget og Danmarks klimaaftryk.