»Det er underligt«: Turismeforsker undrer sig over, hvor danskerne vil holde sommerferien

En ferie med solgaranti lokker ikke danskerne i år. Trods en rekordvåd maj har tre ud af fire danskere alligevel valgt at holde ferie i Danmark. Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet Megafon har lavet for Politiken og TV 2.

Hele 75 procent af de 1.141 repræsentativt udvalgte adspurgte svarede ’Danmark’ på spørgsmålet om, hvor de holder sommerferie i år. I marts viste en lignende Megafon-måling, at 61 procent ville holde ferie herhjemme. Bodil Stilling Blichfeldt, turismeforsker på Syddansk Universitet, mener, at tallene illustrerer, at vi er i vildrede:

»Det er underligt, at tallet er steget fra 61 til 75 procent, for der er flere muligheder for at rejse nu end i marts. Umiddelbart skulle man tro, at antallet, der holdt ferie herhjemme, ville falde. Det kan skyldes, at dem, som i marts håbede, at det ville blive nemt at komme ud at rejse, synes, det er for bøvlet, og bliver hjemme. Nu synes folk, de har informationer nok til, at de kan tage en beslutning«.