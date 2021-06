Danskerne sidder i kø på nettet for at få fat i nyt rejsepas

Overvejer du at holde ferien hjemme igen i år og måske udforske landet med tog, bus eller metro? Så er det nu, du skal have fingrene i et rejsepas, der blev sat til salg i dag klokken 10.

Rejsepasset giver igen i år folk mulighed for at rejse billigt rundt med al offentlig transport i otte sammenhængende dage i perioden 26. juni til 8. august 2021. På den måde kan du sammensætte din helt egen ’interrail’ rundt på de danske skinner, gå på opdagelse i hovedstadens nye Cityringen, afprøve letbanen i Aarhus eller udforske landskabet gennem busruder.

Passet koster 399 kroner for en voksen og 199 kroner for et barn (12-15 år). Børn, der er yngre end 12 år, rejser fortsat gratis med en voksen.