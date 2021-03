Sommer på danske skinner: Her er Danmarks smukkeste togstrækninger

Det ser ud til at blive en sommer, hvor mange danskere måske igen vil holde ferie i Danmark. Spørgsmålet er så, om det også bliver en sommer på danske skinner?

I 2020 satte DSB nemlig 50.000 rejsepas til salg, en slags dansk interrailbillet, og solgte rub og stub. Om selskabet gør noget lignende i 2021, kan DSB ikke melde noget ud om endnu.

Men hvis det sker, får du her en række bud på, hvilke jernbanestrækninger herhjemme du bør køre på for at få de smukkeste og mest fascinerende oplevelser udvalgt af to personer, der har en glødende passion for dansk jernbanedrift.

Vordingborg-Nykøbing Falster





»Jeg har altid syntes, at Storstrømsbroen er et fantastisk syn. For mig er det en ren nydelse at se ud på vandet. Det giver mig altid en særlig ro, når jeg kommer dertil – solnedgangene er helt utrolige. Når man kommer inde fra Vordingborg, ser man først Farøbroen ude mod øst, og når man så slår et skarpt sving mod højre på vej ud fra Masnedø, er det fascinerende at kunne se de nye elementer, der bliver lagt til den nye Storstrømsbro (der står klar til biltrafik i 2023 og jernbanetrafik i 2024 og bliver cirka fire kilometer lang og Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen, red.). Som lokomotivfører er det spændende at følge med i byggeriet af den nye bro. Ligesom vi kunne med Storebæltsbroen i sin tid«.