Det er dyrt at smide det gamle pas ud for tidligt

Passet er efterhånden krøbet allernederst i skuffen eller havnet nederst i bunken i skabet.

I mere end et år har corona sat rejseriet til udlandet på standby, men du skal huske at gemme dit gamle pas, selv om det er langt over udløbsdatoen. Du skal nemlig have det gamle pas med, når du går på Borgerservice for at få et nyt pas.

Det koster almindeligvis 890 kroner at få udstedt et nyt pas, men prisen er dobbelt op og ender på 1.780 kroner, hvis det gamle er blevet væk eller er beskadiget. Borgerservice i København udsteder 70.000 pas årligt og oplyser: