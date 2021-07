Danskere tager corona med hjem fra udlandet

Mens danskerne i disse uger rejser på ferie i udlandet – og vender hjem igen – er testcentrene i de to største danske lufthavne blandt de testcentre, der relativt finder flest smittede med coronavirus.

Det skriver Jyllands-Posten.

Med en positivprocent for pcr-test på 2,5 i testcentret i Billund Lufthavn og 2,3 pct. i testcentret i Københavns Lufthavn set over de seneste syv dage er de to steder i topfem på listen. Til sammenligning er positivprocenten for pcr-test i hele landet på 1,2 pct. set over de seneste syv dage.

Samlet er 661 personer blevet testet positiv i de to lufthavne i perioden, viser tal fra Statens Serum Institut. I lufthavnene kan ikke-rejsende også bestille testtid.

Tendensen kan også aflæses i statistikken over danskere, der selv formoder at have båret smitten med hjem fra udlandet. I de seneste syv dage udgør denne gruppe 18,8 pct. af samtlige smittede danskere, viser tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I de foregående to uger udgjorde den henholdsvis 6,7 og 12,7 pct. ifølge DR og TV 2.

Tallene giver ifølge Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, anledning til bekymring.

»Absolut. Det viser, at vi tager smitte med hjem, og at det bidrager til den samlede smittebelastning herhjemme«, siger Kolmos, der mener, at det »ikke på nuværende tidspunkt« giver mening at lukke grænserne.

Heller ikke Christian Wejse, afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, mener, at der er behov for flere restriktioner.

»Vi er ikke længere nødt til at lukke hele samfund og alle grænser ned. Men vi er stadig nødt til at tage en række forholdsregler, der kan give bøvl og besvær, og det skal man være helt klar over, når man vælger at tage på en rejse«.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke.