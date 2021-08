Nu er det pludselig slut med gratis håndbagage på flyet

Fakta

Sådan er de ’nye’ regler for håndbagage

EasyJet

Alle passagerer må gratis medbringe et stykke lille håndbagage på maksimum 45 x 36 x 20 centimeter, der skal kunne ligge under sædet foran. Derudover er det billettypen, der definerer, hvad du må medbringe. Har du bestilt billettyperne Extra Legroom eller Up Front, kan du frit medbringe en kabinekuffert, som du har kunnet før i tiden, såvel som en lille taske til at lægge under sædet foran.





NorwegianPassagerer med en

LowFare-billet må gratis medbringe et stykke lille håndbagage på maksimum 30 x 20 x 38 centimeter, der skal kunne ligge under sædet foran. Passagerer, der har købt en LowFare+-, Flex-, Premium- eller PremiumFlex-billet, må medbringe kabinekuffert gratis såvel som en lille taske til at lægge under sædet foran.





Wizz Air

Rejser du på en Basic Travel Light-billet, må du gratis medbringe et stykke lille håndbagage på 40 x 30 x 20 centimeter, der kan ligge under sædet foran. Har du købt en Wizz Go Pack & Save-billet, må du gratis medbringe en kabinekuffert (der er pladsgaranti) samt en kuffert, der skal tjekkes ind (på højest 20 kg). Plus den lille taske under sædet også. Med en Wizz Plus All in & Full Flex-billet må du gratis medbringe en kabinekuffert (der er pladsgaranti) samt en kuffert, der skal tjekkes ind (på højest 32 kg). Plus den lille taske under sædet også.





RyanairOgså hos Ryanair kan du frit have en taske med, der kan ligge under sædet foran. Størrelsen kan variere, men skal altid kunne være under sædet. For 6 euro ekstra (cirka 45 kroner) kan du tilkøbe muligheden for at få en kabinekuffert med om bord.



