»Vi kommer formentlig til at se ind i en udsolgt efterårsferie, og mange udsolgte weekender de næste tre måneder«

Danskere giver udlejning af sommerhuse og fritidshuse i feriecentre et ordentligt løft i efteråret.

»Det er historisk set tyskerne, som tegner sig for en stor del af overnatningerne i efteråret på grund af forbundsstaternes forskudte efterårsferie, og i år er ingen undtagelse. Men nu oplever vi desuden, at ualmindelig mange danskere prioriterer en efterårsferie i landets sommerhuse frem for at drage sydpå«, fortæller administrerende direktør Kim Holmsted fra en af landets store sommerhusudlejere, DanCenter. De danske bookinger i uge 42 hos DanCenter er steget med 29 procent de seneste 2 år.